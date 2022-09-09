Болельщики «Баварии» назвали Левандовского «наёмником»

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сегодня, 09:32

Болельщики «Баварии» не рады переходу нападающего в «Барселону».

По данным авторитетного журналиста издания Bild Кристофера Фалька, который присутствовал на матче группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Интером» (2:0), во время игры в разговорах между собой фанаты «Баварии» называли Левандовского «наёмником».