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Болельщики «Баварии» назвали Левандовского «наёмником»

сегодня, 09:32

Болельщики «Баварии» не рады переходу нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».

По данным авторитетного журналиста издания Bild Кристофера Фалька, который присутствовал на матче группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Интером» (2:0), во время игры в разговорах между собой фанаты «Баварии» называли Левандовского «наёмником».

Мюнхенцы сыграют против «Барселоны» в групповом этапе Лиги чемпионов. Левандовски вернётся на «Альянц Арену» уже 13 сентября, где пройдёт матч 2-го тура групповой стадии ЛЧ.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:37
А я давно всех легов называю наёмниками.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:37
Ливерпуль сам виноват. Вот сейчас расплачивается за свою ошибку
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:33
С командой, очевидно же.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:31
Выбрали между правым и левым флангом ? Жестко ты по Ливеру прошёлся..., жёстко.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:31
Голы в огромном количестве - вот что он ей дал. Больше дал только Герд Мюллер. И заранее рекомендую впредь не ссылаться на Википедию, дабы не дискредитировать самого себя.
Elliada
Elliada ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:29
Мане скорее всего был вынужден покинуть Ливерпуль. Они выбрали Салаха.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:28
а Садио Мане играет в Баварии за сосиску с пивом
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:28
Ничего он не выиграл для Баварии. Он примазался к победе. Где он был в полуфинале и финале ЛЧ?
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:27
Что поляк дал Баварии? Мюнхенский клуб до поляка каждый год выигрывал чемпионат и кубок, до него выиграли ЛЧ. С ним всё то же самое. Кстати, в той ЛЧ 2020 голы поляка в плей-офф ничего не решали. Они делали счет разгромным, но на результат не влияли. Посмотри в Википедии. В полуфинале и финале так вообще пропал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:25
Он хотябы ЛЧ выиграл для Баварии, Сити только мечтать
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:20, ред.
В профессиональной карьере Левандовского 7 клубов, Бавария - шестой по счету. Спрашивается, с какой стати именно мюнхенский клуб вдруг стал именно тем самым своим и с чего вдруг он её предал? Что касается кто кому что дал - они в полном расчете, учитывая количество голов, забитых поляком за команду. И, к слову, ушел он далеко не из-за денег, ибо в Баварии он получал куда больше.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:18, ред.
Не...понятно..., подобными шалостями и я занимаюсь. Профессия у тебя какая ? Ну там... заводская проходная, контора, коллектив,..., трудовая адаптация, межличностный конфликт... что это вообще такое тебе ЛИЧНО знакомо, не ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:18
А когда Роберт из Боруссии переходил , он не был наемником???
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 10:13
А что нужно быть воспитанником клуба? В Дортмунде он не забивал столько, сколько в Баварии. Не номинировался на ЗМ. Не выигрывал ЛЧ. Бавария много ему дала, а он шантажом отблагодарил
Gahi
Gahi
сегодня в 10:12
Очень хорошо ответил по этому поводу сам Роберт корреспонденту.- "Так что все, что произошло за последние, может быть, несколько недель до того, как я покинул "Баварию", тоже, конечно, было связано с политикой. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. Обо мне было сказано много 62а. Это не соответствует действительности. В конце концов я знал, что фанаты, даже в этот период, все еще очень поддерживают меня", — приводит слова Левандовски ESPN. Так что каждый легионер это наёмник, но не каждый легионер отрабатывает свой контракт добросовестно как Роберт Левандовский. Тем более Каталонский клуб сообщил, что заплатит "Баварии" за трансфер польского нападающего 45 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:11
Естественно работаю. Работаю дома, копирайтер. Нужна статья, обращайся.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:10, ред.
Что-то я не припомню, чтобы Левандовски был воспитанником Баварии и клялся ей в верности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:07
    ДжонниIIJonni
    ДжонниIIJonni ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    Он предал свой клуб, перейдя в 2014-м в Баварию... ))
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    сегодня в 10:00
    Ну так все футболисты наемники. В самой Баварии тоже так. Может, только Мюллер с Киммихом не такие.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:56
    Все работают за деньги. Но не все предают свой клуб, как это сделал поляк
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 09:53
    Все футболисты наёмники.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:53, ред.
    Наёмник... Хм... Эт ещё ладно... А вот если ещё и забьет им, вообще муd*ком будет.
    старина
    старина
    сегодня в 09:47
    Когда переходил к вам из Боруссии,кем он был?
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 09:42
    Наверное, эти люди - главные альтруисты и волонтёры мира, работающие за идею, а не за заработную плату. Почему-то когда касается других, то все всегда предельно жестки в выражениях и совершенно не снисходительны, зато когда касается их самих, то можно толстую книгу издать по количеству их оправданий своим поступкам.
    FruttyPups
    FruttyPups ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 09:40
    исправили.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 09:37
    Поменяйте месяц, матч пройдёт 13 сентября а не 13 августа. Удачи
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:33
    Что есть, то есть.
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