Болельщики «Баварии» назвали Левандовского «наёмником»

Болельщики «Баварии» не рады переходу нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».
По данным авторитетного журналиста издания Bild Кристофера Фалька, который присутствовал на матче группового этапа Лиги чемпионов между мюнхенским клубом и «Интером» (2:0), во время игры в разговорах между собой фанаты «Баварии» называли Левандовского «наёмником».
Мюнхенцы сыграют против «Барселоны» в групповом этапе Лиги чемпионов. Левандовски вернётся на «Альянц Арену» уже 13 сентября, где пройдёт матч 2-го тура групповой стадии ЛЧ.