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«Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали». Аленичев — о Fan ID

вчера, 10:35

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о Fan ID.

Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали.

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вчера в 10:46
если бы было нормально не придумали бы...
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h9m6wh24umw8
вчера в 10:37
Золотые слова
Гость
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