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Бояринцев: «Через Путина можно решить вопрос с Fan ID»

вчера, 14:06

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о Fan ID.

Несколько дней назад я был на кубковом матче «Крылья Советов» — «Спартак» и сегодня, сидя на бровке с Артёмом Ребровым и наблюдая за активным сектором, сказал: «Как же этого не хватает». Такой поддержки на матчах чемпионата действительно не хватает. Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть. Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос. Андрей Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:04
Ничего удивительного. У нас никто ни за что не отвечает. Вот поэтому так и живём.
протон
протон
вчера в 17:36
Кто виноват что люди ни черта не могут решить сами? и
то касается не только руководства страной. заходишь в банк, ни кто не может нормально решить вопрос, бегут к руководству. в магазинах часто люди не могут помочь в простых вещах. автосервис - дурят и врут. и так везде и во всем. стройки - каждая стройка - воровство от ген подрядчика до низшего работника. люди сами разучились что-то делать и брать ответственность.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 17:29, ред.
Всецело за фан айди. Особенно после Воронежа, где на матч со Спартаком пришли полстадиона бухущих. И, думаю, это может с нечистью - перекупами.
Брулин
Брулин
вчера в 15:24
так путин же лично сам подписал этот закон.
это что же получается, Бояринцев намекает на то, что спецоператор-переигрун не читает законы, которые подписывает?
срочно объявить инагентом и наймитом запада этого негодяя!
Брулин
Брулин
вчера в 15:18
Это как к директору школы пойти,чтобы он вызвал пожарных,потому что горит школа,которую он поджег.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:00
И поувольнять всех кто придумал эту хрень... Казнокрады, Петра Великого на них нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:24
Мир полон наивных людей, которые думают, что на прямую линию можно просто так позвонить и задать несогласованный вопрос.

Как бы можно было посмотреть последние линий десять или сколько там их было и обратить внимание, что НИ ОДНОГО неудобного или ненужного вопроса там не было задано в принципе. Ну логику-то минимальную можно включить)

Поэтому не удивлюсь, если Денис дальше бы предложил Деду Морозу написать))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:17
Никакой проблемы получить паспорт не вижу, причём тут Путин.
marut
marut
вчера в 14:11
Теоретически да, но практически...????
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:08
Минуточку, минуточку...
А вас Штирлиц, попрошу остаться!)))
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