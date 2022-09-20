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Газизов надеется выиграть дело против Федуна о выплате 89 миллионов рублей

сегодня, 14:26

Решение по делу о выплате экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном 89 миллионов бывшему генеральному директору «красно-белых» Шамилю Газизову может быть принято до конца 2022 года. Газизов надеется на такой исход дела:

Суд ничего не отменил, дело вернули в первую инстанцию из-за определенных моментов. Со стороны «Спартака» было какое-то ходатайство. По времени оно не проходило и Верховный суд попросил все привести в порядок.

Этот момент приведут в порядок и дело вернут в Верховный суд, вот и все. Никто ни в чем не отказал. Есть определенный момент, который нужно привести в правовую форму и вернуть в Верховный суд. Это займет определенное время, думаю, до конца года все должно быть решено.

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Все комментарии
Аспект
Аспект
сегодня в 16:14
Пусть объяснил бы кто башкиру -
Бредовая его затея:
Никто от сотворенья мира
На деньги не развел еврея. ©
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:44
Иных уж нет,а те -далече,но нас Газизов дальше "лечит".
311
311
сегодня в 15:37
Момент упущен давно уже.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:19
Тут есть за что бороться.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:12
В Спартаке дяди посерьезней будут и связи покруче чтобы башкирский дурачок хоть что то поймал в этом процессе. Еще самого обуют если сильно разозлит. Бодаься с Лукойлом Газпромом Ржд в судах-ну такое...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:06
Все хотят обуть Федуна...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:04
Все зависит от уровня юристов с обеих сторон. В таких делах очень много казуистики, поэтому предсказать результат трудно. Но скорее всего откажут.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:59
Газизов шутник)
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