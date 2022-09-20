Газизов надеется выиграть дело против Федуна о выплате 89 миллионов рублей

Решение по делу о выплате экс-президентом «Спартака» Леонидом Федуном 89 миллионов бывшему генеральному директору «красно-белых» Шамилю Газизову может быть принято до конца 2022 года. Газизов надеется на такой исход дела:

Суд ничего не отменил, дело вернули в первую инстанцию из-за определенных моментов. Со стороны «Спартака» было какое-то ходатайство. По времени оно не проходило и Верховный суд попросил все привести в порядок.

Этот момент приведут в порядок и дело вернут в Верховный суд, вот и все. Никто ни в чем не отказал. Есть определенный момент, который нужно привести в правовую форму и вернуть в Верховный суд. Это займет определенное время, думаю, до конца года все должно быть решено.