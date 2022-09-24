В РФС высказались о матче сборных России и Боснии и Герцеговины

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о перспективах проведения контрольной игры национальных команд России и Боснии и Герцеговины.

Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Мы будем загружать сборную, но хотелось бы нагрузить её двумя товарищескими матчами. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что окончательное решение будет примерно 10-го числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики, не поддадутся на провокации и матч состоится.