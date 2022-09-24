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В РФС высказались о матче сборных России и Боснии и Герцеговины

сегодня, 17:47

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о перспективах проведения контрольной игры национальных команд России и Боснии и Герцеговины.

Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Мы будем загружать сборную, но хотелось бы нагрузить её двумя товарищескими матчами. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что окончательное решение будет примерно 10-го числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики, не поддадутся на провокации и матч состоится.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:18
Умный человек посмотрел бы состав сборной БИГ-кто где играет,в каких клубах недружественных стран,и вычеркнул её из списка.А глупый включил бы в план сборную Украины.Следовательно,наши где-то посередине бултыхаются.
Tostao
Tostao
сегодня в 19:46
Митрофанов, Митрофанов... а, это тот, который с горшка и в начальники. Бывший гендир "Зенита". Непотопляемый, как и Фурсенко.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:02
Ну не хотят и пошли на фиг.
Boricku
Boricku
сегодня в 18:41
Пора рфэс разгонять, деньги налогоплательщиков только осваивают.
6kxre269u4w4
6kxre269u4w4
сегодня в 18:20
какой там матч если полкоманды не хочет играть с нами...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:03, ред.
Да прекратите питаться иллюзиями. Не хотят они с нами играть. И нечего больше говорить об этом товарищ Митрофанов , из непонятной конторы РФС .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:50
Очень приличный соперник...
Гость
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