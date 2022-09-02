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РФС собирается создать Лигу легенд

вчера, 18:43

Глава службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин сообщил о планах создать Лигу легенд.

«Мы прорабатываем варианты создания Лиги легенд. Скоро объявим о каких-то решениях, с клубами обсуждаем», – сказал Терешин.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:38
Сначала надо определиться с квалификацией - легенда. Если это сведут к турниру всех бывших игроков, вроде гуляки Володи Быстрова, то не стоит и затевать.
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:18, ред.
Вы бы лучше детско-юношеский "Кожаный мяч" возродили,
турнир, из которого вышли в большой футбол многие мастера
отечественного футбола, ставшие легендами.
Вот это бы было гораздо больше пользы.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:45
Мало у нас легенд живых
wksqafpjqqw5
wksqafpjqqw5
вчера в 20:16
лучше бы восстановили турниры дворового футбола...
Capral
Capral
вчера в 20:14
На мой взгляд, куда интереснее, было бы создать музей ЛЕГЕНД. Слава Богу- есть о ком вспомнить....
311
311
вчера в 20:02
Кирилл Терешин это руки-базуки?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:45
Интересно конечно было бы. Но думаю это на данный момент не актуально. Где взять столько легенд клубов, которые бы держали форму и могли бы по полю не ходить пешком, а ещё и играть . Разве только если в мини футбол ⚽️. По четыре человека, 4 × 4 . А равноценный матч , два тайма ещё и по 45 минут, наврядли наберётся столько героев .))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:44
Широкова не брать и Мостового! Один судей бить будет а другой желчью исходить!
А если серьёзно то интересно посмотреть будет)
Vadik
Vadik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Конечно! К примеру, если наш клуб соберёт своих ветеранов, то народа придет много! Интересно и приятно будет посмотреть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:28
Если это пойдёт на пользу самим легендам и привлечёт зрительский интерес то почему бы и нет...
Как пишут "Возрастной ценз — 36+".......то есть можно посмотреть на игроков ещё недавно радовавших нас своей игрой....

Если придумать более актуальное и креативное название кроме "Лига Легенд" и "Турнир Ветеранов"....

Я - за...
Любые турниры способствующие привлечению зрителя работают на популярность и развитие данного вида спорта...
Шуnя771
Шуnя771 ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 19:17
В чем?
Популизировать футбол за счет здоровья ветеранов? (Не говоря о легендах в полном понимании этого термина)
Может лучше финал Кубка России не в Питере и Москве играть, а в Твери, Миллерово...?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:16
И кому это интересно кроме самих легенд?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:13
Ловчев легенда? Безусловно!
Орлов Ген. легенда? Или ветеран?
Тихонов? Да!
Дальше...
На одну команду по сусекам наскребем?
Легенд, не Ветеранов...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:08
Легенда о Леди Годива...

Согласно легенде, подданные графа страдали от непомерных налогов, и Годива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнёт. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал снизить налоги, если его жена проедет на лошади по улицам Ковентри обнажённой. Он был уверен, что это условие будет совершенно неприемлемо для неё. Однако Годива поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг: 10 июля 1040 года она проехала через весь город верхом на лошади, будучи полностью обнажённой. Жители города, любившие свою покровительницу и уважавшие её за её доброту, были предупреждены заранее и в назначенное время выполнили её просьбу: закрыли ставни и двери своих домов, никто не вышел на улицу, поэтому никто не видел прекрасную обнажённую всадницу. Граф был поражён самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги.

Здесь всё понятно.

В чем смысл создания Лиги легенд с учётом смыслового значения слова "Легенда"...?
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:05
Интересная идея
6kmh7kaq98qc
6kmh7kaq98qc
вчера в 18:54
Так и будет
Гость
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