РФС собирается создать Лигу легенд

Глава службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин сообщил о планах создать Лигу легенд.
«Мы прорабатываем варианты создания Лиги легенд. Скоро объявим о каких-то решениях, с клубами обсуждаем», – сказал Терешин.
Глава службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин сообщил о планах создать Лигу легенд.
«Мы прорабатываем варианты создания Лиги легенд. Скоро объявим о каких-то решениях, с клубами обсуждаем», – сказал Терешин.
турнир, из которого вышли в большой футбол многие мастера
отечественного футбола, ставшие легендами.
Вот это бы было гораздо больше пользы.
турнир, из которого вышли в большой футбол многие мастера
отечественного футбола, ставшие легендами.
Вот это бы было гораздо больше пользы.
А если серьёзно то интересно посмотреть будет)
А если серьёзно то интересно посмотреть будет)
Как пишут "Возрастной ценз — 36+".......то есть можно посмотреть на игроков ещё недавно радовавших нас своей игрой....
Если придумать более актуальное и креативное название кроме "Лига Легенд" и "Турнир Ветеранов"....
Я - за...
Любые турниры способствующие привлечению зрителя работают на популярность и развитие данного вида спорта...
Как пишут "Возрастной ценз — 36+".......то есть можно посмотреть на игроков ещё недавно радовавших нас своей игрой....
Если придумать более актуальное и креативное название кроме "Лига Легенд" и "Турнир Ветеранов"....
Я - за...
Любые турниры способствующие привлечению зрителя работают на популярность и развитие данного вида спорта...
Популизировать футбол за счет здоровья ветеранов? (Не говоря о легендах в полном понимании этого термина)
Может лучше финал Кубка России не в Питере и Москве играть, а в Твери, Миллерово...?
Популизировать футбол за счет здоровья ветеранов? (Не говоря о легендах в полном понимании этого термина)
Может лучше финал Кубка России не в Питере и Москве играть, а в Твери, Миллерово...?
Орлов Ген. легенда? Или ветеран?
Тихонов? Да!
Дальше...
На одну команду по сусекам наскребем?
Легенд, не Ветеранов...
Орлов Ген. легенда? Или ветеран?
Тихонов? Да!
Дальше...
На одну команду по сусекам наскребем?
Легенд, не Ветеранов...
Согласно легенде, подданные графа страдали от непомерных налогов, и Годива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнёт. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал снизить налоги, если его жена проедет на лошади по улицам Ковентри обнажённой. Он был уверен, что это условие будет совершенно неприемлемо для неё. Однако Годива поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг: 10 июля 1040 года она проехала через весь город верхом на лошади, будучи полностью обнажённой. Жители города, любившие свою покровительницу и уважавшие её за её доброту, были предупреждены заранее и в назначенное время выполнили её просьбу: закрыли ставни и двери своих домов, никто не вышел на улицу, поэтому никто не видел прекрасную обнажённую всадницу. Граф был поражён самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги.
Здесь всё понятно.
В чем смысл создания Лиги легенд с учётом смыслового значения слова "Легенда"...?
Согласно легенде, подданные графа страдали от непомерных налогов, и Годива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнёт. Однажды на очередном пиру, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал снизить налоги, если его жена проедет на лошади по улицам Ковентри обнажённой. Он был уверен, что это условие будет совершенно неприемлемо для неё. Однако Годива поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг: 10 июля 1040 года она проехала через весь город верхом на лошади, будучи полностью обнажённой. Жители города, любившие свою покровительницу и уважавшие её за её доброту, были предупреждены заранее и в назначенное время выполнили её просьбу: закрыли ставни и двери своих домов, никто не вышел на улицу, поэтому никто не видел прекрасную обнажённую всадницу. Граф был поражён самоотверженностью женщины и сдержал слово, снизив налоги.
Здесь всё понятно.
В чем смысл создания Лиги легенд с учётом смыслового значения слова "Легенда"...?