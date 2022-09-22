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Мотивировочные части решений CAS по апелляциям РФС в стадии доработки

вчера, 22:14

Мотивировочные части решений по апелляциям Российского футбольного союза и клубов Российской Премьер-Лиги находятся в стадии доработки. Пресс-служба суда сообщает:

Мотивировочные части, содержащие полный текст решений, находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в установленном порядке. После такого уведомления будет начата проверка конфиденциальности. В зависимости от результатов проверки конфиденциальности результаты могут быть опубликованы на веб-сайте CAS позднее.

15 июля CAS отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров со стороны ФИФА и УЕФА.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ SonataArctica (раскрыть)
сегодня в 00:31
Не, все резко сняли футболки c “Z” и прячутся))
minai
minai ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:59
И не одна, исходя из текста.
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 22:47
Странно. Хотелось бы и на "Страну" поработать. Уж точно не с больной мамой дома сидеть... Кого-то мобилизация уже забрала?
Baggio R.
Baggio R. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:44
Это и была апелляция.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:43
Так принято в судебной практике, Решение принципиально готово, а мотивировочную часть обычно дорабатывают, чтобы исключить малейшую возможность подачи аппеляции .
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:40, ред.
То есть решение приняли, а чем руководствовались (мотивировалось) ещё не определились...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:36
Мутные истории.
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