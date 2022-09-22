Мотивировочные части решений CAS по апелляциям РФС в стадии доработки

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вчера, 22:14

Мотивировочные части решений по апелляциям Российского футбольного союза и клубов Российской Премьер-Лиги находятся в стадии доработки. Пресс-служба суда сообщает:

Мотивировочные части, содержащие полный текст решений, находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в установленном порядке. После такого уведомления будет начата проверка конфиденциальности. В зависимости от результатов проверки конфиденциальности результаты могут быть опубликованы на веб-сайте CAS позднее.