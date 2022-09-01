РФС планирует устроить акцию памяти Ярцева

Директор Российского футбольного союза по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин рассказал, что в рамках встречи ветеранов «Спартака» и «Зенита» будет проведена акция памяти . Специалист скончался 15 июля в возрасте 74 лет.

Отрабатываем историю с акцией памяти Георгия Александровича Ярцева — с этого будет начинаться матч. В это вовлечены фанаты «Спартака», сам клуб. Собираемся вовлечь игроков двух команд, которые выйдут на поле в майках с изображением Ярцева, на трибунах будет перфоманс с его портретом и его изображение в рамках выноса на поле флагов «Ярцев — игрок» и «Ярцев — тренер». В этом поучаствуют болельщики и игроки двух клубов.

Также планируем, что хором будет исполнена песня «Последняя поэма» — песня, звучавшая в фильме «Тренер». Ее пели болельщики, проходя по набережной — это была эмоциональная история поддержки тренера и его отца; нам это понравилось, мы обсудили идею с болельщиками — и саму песню, и формат в целом. Ни у кого это не вызвало негатива. Но это номер сложный — надо найти поющих ребят, надо поставить и записать номер. Хотим дать возможность и болельщикам, и футболистам принять участие в акции, сплотив их таким образом, и помянуть уважаемого человека, последний матч которого состоялся на «Петровском».