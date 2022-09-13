В РФС намерены и в дальнейшем сотрудничать с УЕФА по устойчивому развитию

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин заявил, что организация намерена продолжить сотрудничество с УЕФА по вопросам устойчивого развития.
Работа не поменялась. Честно говоря, мы даже немного идем с опережением графика. Есть требование УЕФА, чтобы были прописаны сроки, в которые каждая федерация, какой является РФС, обязуется выполнить свою повестку, стратегию.
Можем похвастаться, что даже ведущие футбольные страны пока не имеют свои стратегии, а у нас уже есть. Это единственная, кстати, спортивная федерация у нас в стране, которая очень сильно фокусирует внимание на инклюзии, устойчивом развитии и социальной ответственности.