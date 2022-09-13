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В РФС намерены и в дальнейшем сотрудничать с УЕФА по устойчивому развитию

сегодня, 20:02

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин заявил, что организация намерена продолжить сотрудничество с УЕФА по вопросам устойчивого развития.

Работа не поменялась. Честно говоря, мы даже немного идем с опережением графика. Есть требование УЕФА, чтобы были прописаны сроки, в которые каждая федерация, какой является РФС, обязуется выполнить свою повестку, стратегию.

Можем похвастаться, что даже ведущие футбольные страны пока не имеют свои стратегии, а у нас уже есть. Это единственная, кстати, спортивная федерация у нас в стране, которая очень сильно фокусирует внимание на инклюзии, устойчивом развитии и социальной ответственности.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:37
Он сам то хоть понял что сказал?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:32
"...очень сильно фокусирует внимание на инклюзии, устойчивом развитии и социальной ответственности" - ну..., вот.., дык..., блин..., как-то так.
drug01
drug01
сегодня в 20:12
Надо терпеть но не унижаться
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:04
Опять мы впереди планеты всей!
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