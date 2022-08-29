РФС рассказал о реализации программы «Футбол в школе»

В РФС рассказали о работе по реализации программы «Футбол в школе» в новом учебном году. На сайте организации сказано:

С 1 сентября к инициативе РФС присоединятся 2150 школ в 48 регионах страны. Участие в футбольных уроках примут до 400 тысяч детей.

Каждая из школ получит от РФС методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта. Первая партия мячей – более 12 тысяч штук – уже прибыла в Россию из Пакистана и в ближайшие дни будет доставлена из Москвы в регионы страны, в том числе в самые труднодоступные уголки Сибири, Севера и Дальнего Востока.

До конца октября 2022 года школьники получат от РФС в общей сложности 80 тысяч новых мячей, 57,5 тысячи манишек, 2 тысячи фишек, 6 тысяч сумок для мячей, 2,7 тысячи насосов, 30 тысяч конусов и другой инвентарь. Наборы для каждой школы будут сформированы в зависимости от количества учеников.