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РФС рассказал о реализации программы «Футбол в школе»

сегодня, 19:35

В РФС рассказали о работе по реализации программы «Футбол в школе» в новом учебном году. На сайте организации сказано:

С 1 сентября к инициативе РФС присоединятся 2150 школ в 48 регионах страны. Участие в футбольных уроках примут до 400 тысяч детей.

Каждая из школ получит от РФС методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта. Первая партия мячей – более 12 тысяч штук – уже прибыла в Россию из Пакистана и в ближайшие дни будет доставлена из Москвы в регионы страны, в том числе в самые труднодоступные уголки Сибири, Севера и Дальнего Востока.

До конца октября 2022 года школьники получат от РФС в общей сложности 80 тысяч новых мячей, 57,5 тысячи манишек, 2 тысячи фишек, 6 тысяч сумок для мячей, 2,7 тысячи насосов, 30 тысяч конусов и другой инвентарь. Наборы для каждой школы будут сформированы в зависимости от количества учеников.

Отдельным направлением «Футбола в школе» станет вовлечение девочек в футбол. Благодаря подготовленным в РФС образовательному курсу и методическим материалам учителя смогут выстроить отдельную работу по привлечению девочек к занятиям футболом и проводить для них регулярные занятия в школьных футбольных секциях.

Президент РФС Александр Дюков также высказался по этому поводу:

«Футбол в школе» – стратегический проект Российского футбольного союза. Опыт прошлого года показал, насколько высок интерес к этой инициативе в регионах. В предстоящем учебном году к проекту присоединяются еще 2 000 учебных заведений, а через год мы планируем, что его участниками станут 10% от общего числа российских школ.

Наша главная задача заключается в том, чтобы создать все условия для того, чтобы каждый ребенок получил возможность познакомиться с футболом на уроках физкультуры и, надеемся, полюбить его. Не менее важно и то, что многие из ребят, уверен, захотят продолжить тренировки в школьных секциях и детско-юношеских командах.

Таким образом, «Футбол в школе» становится одним из элементов системы поиска талантов и, как следствие, базовой частью всей футбольной пирамиды.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:01
Это нужное дело
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:55
Футбол в школе это просто мыльный пузырь
memphis
memphis
сегодня в 19:39
Пыль в глаза для упущенного поколения... А играть всё равно будут бразильцы в клубах даже через 20 лет
Гость
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