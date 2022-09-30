Стали известны имена звёздных игроков, которых Мбаппе просил купить в ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе этим летом просил у руководства ПСЖ купить несколько звёздных футболистов.
Форвард передал боссам парижского клуба список из четырёх игроков, которых он хотел бы видеть в составе парижан. Мбаппе хотел, чтобы ПСЖ приобрёл Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», Роберта Левандовского, когда он ещё не перешёл в «Барселону», Усмана Дембеле из каталонского клуба и Джанлуку Скамакку, когда он ещё не стал футболистом «Вест Хэма», а выступал за «Сассуоло».
Ранее стало известно, что Мбаппе просил руководство ПСЖ продать Неймара.
ПСЖ надо было избавиться от этого кадра. Мерзкая черепашка
ПСЖ надо было избавиться от этого кадра. Мерзкая черепашка