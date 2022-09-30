Стали известны имена звёздных игроков, которых Мбаппе просил купить в ПСЖ

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вчера, 21:36

Нападающий этим летом просил у руководства ПСЖ купить несколько звёздных футболистов.

Форвард передал боссам парижского клуба список из четырёх игроков, которых он хотел бы видеть в составе парижан. Мбаппе хотел, чтобы ПСЖ приобрёл из «Манчестер Юнайтед», , когда он ещё не перешёл в «Барселону», из каталонского клуба и , когда он ещё не стал футболистом «Вест Хэма», а выступал за «Сассуоло».