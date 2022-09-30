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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Стали известны имена звёздных игроков, которых Мбаппе просил купить в ПСЖ

вчера, 21:36

Нападающий Килиан Мбаппе этим летом просил у руководства ПСЖ купить несколько звёздных футболистов.

Форвард передал боссам парижского клуба список из четырёх игроков, которых он хотел бы видеть в составе парижан. Мбаппе хотел, чтобы ПСЖ приобрёл Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», Роберта Левандовского, когда он ещё не перешёл в «Барселону», Усмана Дембеле из каталонского клуба и Джанлуку Скамакку, когда он ещё не стал футболистом «Вест Хэма», а выступал за «Сассуоло».

Ранее стало известно, что Мбаппе просил руководство ПСЖ продать Неймара.

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Все комментарии
Barcelona For Life
Barcelona For Life
сегодня в 15:39
Враньё!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:34
Либо он в край барзеет,либо всё это желтуха.
С другой стороны - «Чёрный пиар,тоже пиар».
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:08
Ну вот теперь и вырисовывается политика Камерунского Эму -возомнил себя невесть кем ,гнать его нужно в три шеи ,пока он не стал диктатором,а это уже скоро если его не остановить!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:05
Если это правда, то у парня что то с головой, хотя намеки на беспорядки в голове и раньше были.
d1metras
d1metras
сегодня в 07:15
Кто-нибудь спустит этого игрочишку с небес на землю?))
ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
А какое право он имеет что то говорить про игроков. Его дело играть и не лезть в работу тренера.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 00:10
Он так думает?
karnager
karnager
сегодня в 00:01
Знаете зачем из покупать хотел Мбаппе? Чтобы посадить их на лавку - так легко можно избавиться от конкурентов)
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:47
ну мбаппе отличный футболист, но ему надо заниматься футболом а не указывать или просить чо то руководству
Futurista
Futurista
вчера в 22:55
Кокорина ещё хотел...не срослось...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:31
И все нападающие. Зачем столько нападающих? На лавке никто бы не захотел сидеть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Зря ты так. Левандовский бы филигранные пасы на Мбаппе отдавал (вместо Неймара), а Дембеле справа заменил бы никчёмного Месси...
Что до Рашфорда... Маркус бы слева феерил в завершении, как он умеет, после чего Мбаппе, выходя на его замену, поднимал свою самооценку.
Короч. три в одном, ёпта!
старина
старина
вчера в 22:07
Вот до чего дошло поклонение неграм в Европе.Игрок уже командует в клубе,причем игрок молодой
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:05
Брехня! Дзюбы нет!)
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:58
Лучше бы защитника просил купить...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Ну так З.П. не он себе назначал, агент выбил условия, ПСЖ прогнулся и добавил, условия, что он может влиять на трансферы и на смену тренера, вот получитесь, распишитесь!!! А мог сейчас мозги Реал делать, теперь это дело ПСЖ
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:51
Мбаппе король в псж, как льюис в мерседесе, как месси в барсе, как владимирович в раше. Поэтому тут не чему удивляться
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:50
Потом выяснилось,что он не умеет ни писать,ни читать
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:50
А вот и ДЕПУТАТ
Elliada
Elliada
вчера в 21:47
У Мбаппе крыша потекла. Во-первых, он игрок, его задача голы забивать, а не трансферами заниматься. Во-вторых, эти игроки нападающие. Вместо кого в нападении они должны были играть? Игроками запаса никто из них не согласился бы стать. В-третьих, на одного Мбаппе потратили много денег, на трансферы не осталось.

ПСЖ надо было избавиться от этого кадра. Мерзкая черепашка
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 21:45, ред.
Бред какой-то. Мне, кажется, он о Скамакке и не слышал никогда.
Гость
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