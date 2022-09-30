«Челси» согласовал контракт с Нкунку

«Челси» работает над трансфером форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку и уже согласовал с ним контракт.
В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.
«Челси» работает над трансфером форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку и уже согласовал с ним контракт.
В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.
Теперь какого то Нкунку берут
Теперь какого то Нкунку берут