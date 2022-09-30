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«Челси» согласовал контракт с Нкунку

вчера, 09:07

«Челси» работает над трансфером форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку и уже согласовал с ним контракт.

В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 14:52
60 млн. отступных всё же не хочется.
Бoрат
Бoрат
вчера в 12:40
Раньше делали ставку на Терри , Лэмпарда
Теперь какого то Нкунку берут
Таганский
Таганский ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 10:57
Абраше это уже по-барабашу..
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:50
Было бы интересно посмотреть на него в АПЛ. Слишком много хорошей прессы в Германии, но на деле может оказаться мыльным пузырем типа Вернера.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:38
60 млн , да для Абраши это копейки !
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 09:31
бред, но посмотрим
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
Нормальная цена.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:13
Маленькие отступные
ykfsza5n8yjw
ykfsza5n8yjw
вчера в 09:13, ред.
Это очень хорошо
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