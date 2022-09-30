«Челси» согласовал контракт с Нкунку

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вчера, 09:07

«Челси» работает над трансфером форварда «РБ Лейпциг» и уже согласовал с ним контракт.

В июне Нкунку продлил соглашение с «Лейпцигом» до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.