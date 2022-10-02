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«Манчестер Сити» разгромил МЮ благодаря хет-трикам Холанда и Фодена

вчера, 17:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» в центральном матче 8-го тура АПЛ разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3.

Хет-трики оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд, норвежец также отметился двумя голевыми передачами. У «Манчестер Юнайтед» во втором тайме дубль оформил Антони Марсьяль, ещё один гол на счету Антони.

«Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» — шестой.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 02:17
Манчестер Сити стал значительно сильнее, потому что в основном составе осталось всего пара негров
Гвардиола умный, понимает, что великие победы добывают только белые футболисты
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 01:24, ред.
Играли на данный момент команды разного уровня,Пеп несколько лет строил этот Сити,каждый год топ трансферы ,а мы снова только в начале пути…
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:15
Болельщики всегда кайфуют, когда в матче столько голов.
Холанд не сбавляет оборотов, а говорили, что в Бундеслиге забивать легче.
Место Ливерпуля занял Арсенал, теперь у команды Гвардиолы новый конкурент в борьбе за золото!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 23:07
Нужна была такая игра, чтобы смотрели.
SHEARER
SHEARER
вчера в 22:58
Просто жесть!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:24
Тен Хааг показал себя слабоумным в этом матче. Почему не играл Каземиро?
Почему никто жестко не встречал Фодена и Холланда? Дать сделать два хет-трика, какими бесхребетными надо быть???

При угловых Холланда держали то Эриксен, то Люк Шоу... Как буд-то речь идёт о простом напе. Это ли не означает слабоумие тренера?

Отдельно пару слов о Варане. Всю жизнь был за спиной Рамоса и стал типа звездой. А на деле видим, что без Серёжи, он никто.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:55
сезон закончен, Сити с удачными покупками, ну реально приятно смотреть.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:37
Да что за монстр такой это Холанд? 8 игр и 14 голов уже. Она так полтинник за сезон набьет в АПЛ.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:24
Конкурент Мбаппе за лучшего бомбардира в топ лигах.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 21:22
Ну как миф...)) такое мнение не из воздуха ведь взято, Вернер, Хаверц, Йович, Санчо очень круто играли в Бундес Лиге, а после трансферов результативность упала во много раз.
Футбол Гвардиолы очень прекрасен для нападающих, а если в роли нападающего ещё и такой мастер, как Холланд, то вообще огонь 🔥 тут как говорится «нашли друг друга».
112910415
112910415
вчера в 21:11
ну, круто !
Migelito
Migelito
вчера в 20:46
Аж зависть. Покупка роскошная. Конкурентов у сити в этом сезоне нет(
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:36
Матч просто удался, телевидение в восторге.
Magmessi
Magmessi
вчера в 20:31, ред.
Холанд, конечно красавчик, машина!
Cayman
Cayman
вчера в 20:20
в фарм лиге и я столько забю
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:54
Тен Хааг после удачной серии видимо возомнил себя непобедимым и решил с МС на равных сыграть. Чисто тренерское поражение, точнее разгром. Проиграть то можно и в равной борьбе, а тут даже шансов на ничью не было.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:44
Вот это бой был.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:34
Ман.Сити без Холлагнда станет чемпионом Англии. А вот на Холланда посмотрим в лиге чемпионов после 1/8финала где Сити всегда трудно. Защита дрявая у Сити . Полумертвый Юнайтед 3 гол забыл. И Сити в лиге чемпионов много пропускает особенно в плей-офф.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:15, ред.
Пепу - лавры победителя.
Хагу - срочные месячные курсы по футбольной тактике.

Чё голландец от своих хотел выжать - загадка мега космического масштаба. Тут даже с дивана в полудрёме было видно, что центр у МЮ для хавов МС был просто для галочки - дырявый и проходной. Ну получили 1-ю плюху..., с кем не бывает, ну неужели нельзя перегруппироваться и понять, что на встречках с Сити играть - себя хоронить ?! В защите , так ещё веселей: Шоу и Линделёф на скамейке, зато нулёвый Далот и Маласия, провалившие свои фланги - в старте.

МЮ надо было 4-ре банки пропустить, чтобы Хаг, с вдумчивым своим лицом, наконец пришёл к мысли об ошибке при выборе стартовой основы ... и только после этого делать замены. Гениально, конечно!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 18:47
Многие это кто? Он что из Спартака перешел что бы его высмеивать? Да и стоимость копеечная что бы смеяться. Я вот вообще упустил этот трансфер , уверен как и многие другие. 17 лямов я думаю общество уже не щамечает такие трансферы Сити. А про Холанда ты вообще людей конечно насмешил
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:41
Далеко не худшая альтернатива:)
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 18:39
Насколько Эрлинг крут и на сколько он ТОП,лучше его сейчас нет нападающего,и никаких скандалов,никаких понтов как у всяких псевдо великих игроков из псж, в общем молодец Эрлинг.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:39
Ман Сити чемпион будет.
Viduka
Viduka ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:39
Для Реала приоритетом всегда был Мбаппе, Холанд рассматривался исключительно как один из запасных вариантов, не более. Речь о том, что среди ряда поклонников АПЛ бытует миф, что в Бундеслиге забивать гораздо легче, чем в АПЛ. Это при том, что тот же Гюндоган за один сезон забил в АПЛ больше, чем за 6 лет в Бундеслиге:)
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 18:36
Я изначально Кейна хотел видеть в МС и особо не верил в норвежца)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 18:35
А кто конкретно про это говорил?
Холланда очень долго сватали в Реал и его фанаты здесь на сайте говорили, что это замечательный игрок, но потом, как стала известно, что он не перейдёт в Реал, он стал плохим игроком.
Тоже самое можно сейчас наблюдать про Мбаппе.
Мне лично кажется, что след оттуда. Если приведёте пример других болел, то с удовольствием выслушаю.
Но опять же мысли одного двух пользователей, да ещё с нескольких акков думаю серьёзно не стоит рассматривать, особенно с репутацией некоторых.
Я скажу сразу, я не фанат Холланда, а некоторые его высказывания мне чужды и как человек он для меня полное ... но как футболист он монстр.
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:33
Не припомню, чтобы ты был пессимистичен относительно Холанда:)
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 18:30
Значит быть мне клоуном пока он творит на Этихаде)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:29
Жесть. МС просто не заметил бывшую знаменитость.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 18:28
Два мальчика сделали игру.
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