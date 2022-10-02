«Манчестер Сити» разгромил МЮ благодаря хет-трикам Холанда и Фодена

«Манчестер Сити» в центральном матче 8-го тура АПЛ разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3.
Хет-трики оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд, норвежец также отметился двумя голевыми передачами. У «Манчестер Юнайтед» во втором тайме дубль оформил Антони Марсьяль, ещё один гол на счету Антони.
«Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» — шестой.
Хагу - срочные месячные курсы по футбольной тактике.
Чё голландец от своих хотел выжать - загадка мега космического масштаба. Тут даже с дивана в полудрёме было видно, что центр у МЮ для хавов МС был просто для галочки - дырявый и проходной. Ну получили 1-ю плюху..., с кем не бывает, ну неужели нельзя перегруппироваться и понять, что на встречках с Сити играть - себя хоронить ?! В защите , так ещё веселей: Шоу и Линделёф на скамейке, зато нулёвый Далот и Маласия, провалившие свои фланги - в старте.
МЮ надо было 4-ре банки пропустить, чтобы Хаг, с вдумчивым своим лицом, наконец пришёл к мысли об ошибке при выборе стартовой основы ... и только после этого делать замены. Гениально, конечно!
Хагу - срочные месячные курсы по футбольной тактике.
Чё голландец от своих хотел выжать - загадка мега космического масштаба. Тут даже с дивана в полудрёме было видно, что центр у МЮ для хавов МС был просто для галочки - дырявый и проходной. Ну получили 1-ю плюху..., с кем не бывает, ну неужели нельзя перегруппироваться и понять, что на встречках с Сити играть - себя хоронить ?! В защите , так ещё веселей: Шоу и Линделёф на скамейке, зато нулёвый Далот и Маласия, провалившие свои фланги - в старте.
МЮ надо было 4-ре банки пропустить, чтобы Хаг, с вдумчивым своим лицом, наконец пришёл к мысли об ошибке при выборе стартовой основы ... и только после этого делать замены. Гениально, конечно!