«Манчестер Сити» разгромил МЮ благодаря хет-трикам Холанда и Фодена

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вчера, 17:54

«Манчестер Сити» в центральном матче 8-го тура АПЛ разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3.

Хет-трики оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд, норвежец также отметился двумя голевыми передачами. У «Манчестер Юнайтед» во втором тайме дубль оформил Антони Марсьяль, ещё один гол на счету Антони.

«Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» — шестой.