«Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью, в матче два удаления

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вчера, 17:00

«Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 7-го тура Ла Лиги (2:1).

Габриэль Паулиста на 54-й минуте вывел гостей вперед, а на 56-й Хоселу счет сравнял. Серхи Дардер на 83-й минуте забил второй гол хозяев, а окончательный счет установил Эрай Чюмарт на 90+6-й минуте. «Летучие мыши» с 86-й минуты играли в меньшинстве — удален с поля был Андре Маркос. На 90+1-й составы уравнялись — удаление получил Мартин Брейтуэйт.

После матча «Эспаньол» занимает 16-е место (5 очков), «Валенсия» занимает 8-ю позицию (10 пунктов).