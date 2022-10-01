Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

«Мальорка» проиграла «Барселоне» (0:1) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 20-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
«Мальорка» идет на 10-м месте (8 очков), «Барселона» занимает 1-е место (19 очков).
«Мальорка» проиграла «Барселоне» (0:1) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 20-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
«Мальорка» идет на 10-м месте (8 очков), «Барселона» занимает 1-е место (19 очков).
Теперь по теме) Барселона пока слаба, как всецело, так и по персоналиям: матчи против сильных клубов показывают общую неуверенность. Если в чемпионате более-менее, то ЛЧ расставляет все на свои места. Но есть прогресс! Хави наигрывает молодежь, постепенно оттесняя от основы старых гвардейцев, главное для него сейчас- не совершить роковую ошибку с возвращением Леонида.
Теперь по теме) Барселона пока слаба, как всецело, так и по персоналиям: матчи против сильных клубов показывают общую неуверенность. Если в чемпионате более-менее, то ЛЧ расставляет все на свои места. Но есть прогресс! Хави наигрывает молодежь, постепенно оттесняя от основы старых гвардейцев, главное для него сейчас- не совершить роковую ошибку с возвращением Леонида.
Хорошо , что победили .
Всех фанатов Барселоны с победой
Хорошо , что победили .
Всех фанатов Барселоны с победой
Что может быть лучше?
Поздравляю болельщиков Барсы с победой. Едем дальше)
Что может быть лучше?
Поздравляю болельщиков Барсы с победой. Едем дальше)