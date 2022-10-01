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Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»

вчера, 23:51
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Мальорка» проиграла «Барселоне» (0:1) в матче 7-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 20-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

«Мальорка» идет на 10-м месте (8 очков), «Барселона» занимает 1-е место (19 очков).

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 09:31
Кто, если не Левандовски? Поляк отлично справляется со своей работой. Главное победа!
LosSantos
LosSantos
сегодня в 09:01
Немного не по теме, но почему существует речевая ошибка в склонении фамилии? Левандовски! Был бы Левандовский, можно говорить "Левандовского". Почему тогда не склоняется "Бернардески"?
Теперь по теме) Барселона пока слаба, как всецело, так и по персоналиям: матчи против сильных клубов показывают общую неуверенность. Если в чемпионате более-менее, то ЛЧ расставляет все на свои места. Но есть прогресс! Хави наигрывает молодежь, постепенно оттесняя от основы старых гвардейцев, главное для него сейчас- не совершить роковую ошибку с возвращением Леонида.
ABir
ABir
сегодня в 08:21
Покупка поляка полностью себя оправдывает
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
сегодня в 07:28
Да, Вы правы.
3ton
3ton
сегодня в 07:04
Как-то сложилось , что Барселона после сборных играет очень тяжело . Минимальная победа или потеря очков.
Хорошо , что победили .
Всех фанатов Барселоны с победой
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:00
Матч не смотрел, но по обзору Барселона кроме этого гола ниче не создала, слабо
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 05:07
Очень мало пропускают в этом сезоне.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 04:57
Вернут Месси,и будет в бой идут одни старики!
112910415
112910415
сегодня в 03:33
супер-форвард рулит !
ОПС
ОПС
сегодня в 02:03
Вот и хорошо. Гол есть гол.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:58
Неужели попал ?
амурец
амурец
сегодня в 00:42
Ожидаемо
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:15
Нормально,силы для Интера.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:56
Левандовски забивает, Барселона побеждает!)
Что может быть лучше?
Поздравляю болельщиков Барсы с победой. Едем дальше)
Гость
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