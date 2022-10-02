«Торпедо» в меньшинстве смог спасти ничью в матче с «Факелом»

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вчера, 15:59

«Факел» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

Москвичи открыли счет на 28-й минуте, отличился 39-летний нападающий Игорь Лебеденко, он стал самым возрастным футболистом, который забивал в РПЛ . Хозяева сравняли счет мячом Хызыра Аппаева на 41-й, на 44-й воронежцы вышли вперед — забил Сергей Божин. Игорь Смольников на 64-й минуте вновь установил равенство на табло.

«Автозаводцы» доигрывали этот поединок в меньшинстве — на 83-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Стефан Шапич.

После матча «Факел» занимает 12-е место (9 очков), «Торпедо» замыкает таблицу чемпионата России (5 баллов).