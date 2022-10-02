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«Торпедо» в меньшинстве смог спасти ничью в матче с «Факелом»

вчера, 15:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Факел» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

Москвичи открыли счет на 28-й минуте, отличился 39-летний нападающий Игорь Лебеденко, он стал самым возрастным футболистом, который забивал в РПЛ. Хозяева сравняли счет мячом Хызыра Аппаева на 41-й, на 44-й воронежцы вышли вперед — забил Сергей Божин. Игорь Смольников на 64-й минуте вновь установил равенство на табло.

«Автозаводцы» доигрывали этот поединок в меньшинстве — на 83-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Стефан Шапич.

После матча «Факел» занимает 12-е место (9 очков), «Торпедо» замыкает таблицу чемпионата России (5 баллов).

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Все комментарии
Joker01
Joker01
вчера в 19:18
Они в меньшинстве то остались на последние 10 минут матча..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:36
Пыхтит Торпедо, не сдается.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:15
Играли до конца
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:59
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 16:53
    А какие нужны, перечислите пожалуйста?
    6fj6m4hr99ka
    6fj6m4hr99ka
    вчера в 16:45
    Игра по счету
    112910415
    112910415
    вчера в 16:41
    соперники были достойны друг друга
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:25
    Какой сейчас год - Лебеденко за Торпедо забивает!
    BLUM
    BLUM ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 16:23
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 16:20
      Факел вышел из красной зоны. С чем можно поздравить, пока.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 16:13
      Не нужны такие клубы РПЛ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:10
      Справедливый результат.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:00
      Хороший футбол показали обе команды. Счёт по игре.
      Гость
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