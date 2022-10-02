«Лорьян» в меньшинстве одолел «Лилль»

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вчера, 15:52

«Лорьян» обыграл «Лилль» в матче 9-го тура Лиги 1 (2:1).

Автогол Бафоде Диаките на 9-й минуте вывел хозяев вперед. «Доги» ответили мячом Джонатана Дэвида на 78-й, а победный гол «мерлузовых» забил Тео Ле Брис на 87-й минуте.

Хозяева доигрывали эту встречу в меньшинстве: на 62-й минуте вторую желтую карточку получил Данго Файссал Уттара.

После матча «Лорьян» занимает 3-е место в таблице чемпионата Франции (22 очка), «Лилль» идет на 8-й позиции (13 пунктов).