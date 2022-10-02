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«Лорьян» в меньшинстве одолел «Лилль»

вчера, 15:52
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

«Лорьян» обыграл «Лилль» в матче 9-го тура Лиги 1 (2:1).

Автогол Бафоде Диаките на 9-й минуте вывел хозяев вперед. «Доги» ответили мячом Джонатана Дэвида на 78-й, а победный гол «мерлузовых» забил Тео Ле Брис на 87-й минуте.

Хозяева доигрывали эту встречу в меньшинстве: на 62-й минуте вторую желтую карточку получил Данго Файссал Уттара.

После матча «Лорьян» занимает 3-е место в таблице чемпионата Франции (22 очка), «Лилль» идет на 8-й позиции (13 пунктов).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 16:29
Надо на Лорьян - не ошибёшься.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:15
Бывает и такое
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:10
Выше головы прыгнули
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02, ред.
Очень симпатичная команда вырисовывается в Лиге 1.
С ПОБЕДОЙ !!!
Asper
Asper ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:58
Ну ок, нюанс
Будем иметь ввиду
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Asper (раскрыть)
вчера в 15:57
Тут нужно смотреть по первому матчу дня всех участвующих в конкурсе турниров. Какие именно футболисты в команда значения не имеет.
Гость
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