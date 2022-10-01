Голы Мбаппе и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»

ПСЖ обыграл «Ниццу» (2:1) в матче 9-го тура Лиги 1.
Первый гол в игре на 29-й минуте забил нападающий ПСЖ Лионель Месси. На 47-й минуте форвард «Ниццы» Гаэтан Ляборд сравнял счёт. Однако на 83-й минуте Килиан Мбаппе снова вывел ПСЖ вперёд.
ПСЖ идёт на 1-м месте (25 очков), «Ницца» занимает 13-е место (8 очков).
Как ни крути, но без "лягушонка" ПСЖ не тот... Полиритмичные движения Мбаппе, выраженные в рваном ритме его игры на левом фланге, ломают редуты практически любой обороны, создавая пространство и свободные зоны для вариативности атак. И в этом наиважнейшем футбольном компоненте Килиану сейчас просто нет равных в мире. Тем он и ценен.
Как ни крути, но без "лягушонка" ПСЖ не тот... Полиритмичные движения Мбаппе, выраженные в рваном ритме его игры на левом фланге, ломают редуты практически любой обороны, создавая пространство и свободные зоны для вариативности атак. И в этом наиважнейшем футбольном компоненте Килиану сейчас просто нет равных в мире. Тем он и ценен.