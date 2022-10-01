Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

Голы Мбаппе и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»

вчера, 23:51
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

ПСЖ обыграл «Ниццу» (2:1) в матче 9-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил нападающий ПСЖ Лионель Месси. На 47-й минуте форвард «Ниццы» Гаэтан Ляборд сравнял счёт. Однако на 83-й минуте Килиан Мбаппе снова вывел ПСЖ вперёд.

ПСЖ идёт на 1-м месте (25 очков), «Ницца» занимает 13-е место (8 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»
Вчера, 23:51
«Милан» одержал гостевую победу над «Эмполи»
Вчера, 23:44
«Атлетико» в гостях обыграл «Севилью»
Вчера, 21:24
«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:59
Гол Дибалы помог «Роме» одержать гостевую победу над «Интером»
Вчера, 20:57
«Челси» одержал первую победу при Поттере, обыграв «Кристал Пэлас»
Вчера, 18:58
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:15, ред.
Посмотрел вчера 1-й тайм парижан с Ниццей... Как молвил ослик, глядя на своё отражение в луже из мультика про Винни - Пуха, - "Жалкое зрелище!" Да, Месси сам соорудил и положил со штрафного красивый..., но в остальном остроты в атаке абсолютно не было.
Как ни крути, но без "лягушонка" ПСЖ не тот... Полиритмичные движения Мбаппе, выраженные в рваном ритме его игры на левом фланге, ломают редуты практически любой обороны, создавая пространство и свободные зоны для вариативности атак. И в этом наиважнейшем футбольном компоненте Килиану сейчас просто нет равных в мире. Тем он и ценен.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:29
Очень даже.
xyma
xyma
сегодня в 05:30
Парижская команда в последнее время на тоненького играет...в 1 мяч с минимумом затрата энергии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 05:05
Месси начал забивать. На горизонте Чемпионат мира))
ОПС
ОПС
сегодня в 05:00
С такими игроками И не игеть?
112910415
112910415
сегодня в 03:39
Лионель в порядке !
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:22, ред.
Уважаемые администраторы сайта, в игре фэнтези за 01.10.2022 произошло удвоение очков не только капитанам команд, но и вице-капитанам.
амурец
амурец
сегодня в 00:41
Ну то что ПСЖ обыграет Ниццу никто не сомневался
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:38
еле победили
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:58
Вполне ожидаемо и заслуженно
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:57
Это было предсказуемо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 