Голы Мбаппе и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»

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вчера, 23:51

ПСЖ обыграл «Ниццу» (2:1) в матче 9-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил нападающий ПСЖ Лионель Месси. На 47-й минуте форвард «Ниццы» Гаэтан Ляборд сравнял счёт. Однако на 83-й минуте Килиан Мбаппе снова вывел ПСЖ вперёд.