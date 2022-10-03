Бушманов назвал проблему Зиньковского в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака-2» поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» .

У Зиньковского одна проблема. Не привык пахать в обороне. В «Крыльях» этого от него и не требовали, заточен был на атаку. В «Спартаке» такой роскоши нет, вынужден перестраиваться. В предыдущих матчах Антона критиковали за то, что недорабатывает в защите. Матч в Нижнем стал приятным исключением. Зиньковский постоянно возвращался назад, боролся, цеплялся, помогал защитникам. Пока силенок хватало. Если добавит в объеме движения, будет регулярно выходить в основе.