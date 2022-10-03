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Бушманов назвал проблему Зиньковского в «Спартаке»

вчера, 19:34

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

У Зиньковского одна проблема. Не привык пахать в обороне. В «Крыльях» этого от него и не требовали, заточен был на атаку. В «Спартаке» такой роскоши нет, вынужден перестраиваться. В предыдущих матчах Антона критиковали за то, что недорабатывает в защите. Матч в Нижнем стал приятным исключением. Зиньковский постоянно возвращался назад, боролся, цеплялся, помогал защитникам. Пока силенок хватало. Если добавит в объеме движения, будет регулярно выходить в основе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
перестроится, желание вроде есть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:00
Парню скоро 27 лет, у него проблем в этом плане не должно быть.
Сп62
Сп62
вчера в 21:57
Просто Антон ещё не прочувствовал игру команды. Нужно время.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:22
Он слишком переоценён
e5vte932pdb3
e5vte932pdb3
вчера в 19:38
Пора перестраиваться на новые требования...
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