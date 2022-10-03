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Валерий Новиков оценил шансы ЦСКА в матчах со «Спартаком» и «Динамо»

вчера, 16:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

ЦСКА выглядел уверенно, но вот после гола «Химок» была напряженная игра. Самое главное, что довели матч до логического конца и взяли три очка. Задачу ребята выполнили.

Чалов? Стал забивать, это самое главное. Да, бывает, что не реализует моменты, но результативность повысилась, а это для нападающего самое главное.

Впереди матчи против «Спартака» и «Динамо»? Эти игры будут определяющими для команды в плане перспектив за первые места. «Спартак» недавно обыграл «Зенит», «Динамо» выглядит прилично, но и ЦСКА неплохо играет. Будут встречи примерно равных команд. Федотов определит стратегию на эти игры, но условно говоря, 4 очка в этих двух поединках стали бы неплохим результатом.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 19:37
Игра покажет у кого какие шансы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:09
Этому оценщику, как и многим другим, надо работать в ювелирном ломбарде. Футбол настолько непредсказуем, что прогнозировать что - либо - дело неблагодарное.
Можно было быть уверенным в победах Усэйна Болта на 100 и 200 метров, но и на старуху бывает проруха - взял и проиграл в один прекрасный момент.
112910415
112910415
вчера в 17:54
конкретно динамовцы сейчас не впечатляют ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:49
Ну вряд ли матчи со Спартаком и Динамо для ЦСКА будут определяющими за борьбу быть в призёрах.
Дистанция ещё длинная и у всех команд ещё будет спад, главное когда будет спад в игре выйти из него с наименьшими потерями.
Матчи ЦСКА - Динамо и ЦСКА - Спартак я рассматривал бы под другим соусом.
Это старейшие дерби нашего футбола и подчас в них нет явного фаворита, как и без разницы какие места занимают команды, победить может каждый.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:46
Шансы почти равны.
ДСА
ДСА
вчера в 17:44
Одна победа и поражение - более вероятно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:35
Динамо для нас исторически очень неудобный соперник
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:21
Фктбол непредсказуем. В нем нет мелочей. Играет роль даже порядок матчей. Сначала Динамо, а потом Спартак, или наоборот очень важно
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:15
Игра покажет что и как, а так можно предполагать и фантазировать всё, что угодно...
Naherger
Naherger
вчера в 16:57
Все они выглядят не очень...до матча с ЦСКА. Тут то они все и просыпаются...даже торпедо
Capral
Capral
вчера в 16:36
Динамо, как раз выглядит не очень прилично, но на это- есть свои, объективные причины....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:23
Шансы как шансы...
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