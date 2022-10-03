Валерий Новиков оценил шансы ЦСКА в матчах со «Спартаком» и «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ .

ЦСКА выглядел уверенно, но вот после гола «Химок» была напряженная игра. Самое главное, что довели матч до логического конца и взяли три очка. Задачу ребята выполнили.

Чалов? Стал забивать, это самое главное. Да, бывает, что не реализует моменты, но результативность повысилась, а это для нападающего самое главное.