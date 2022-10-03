Валерий Новиков оценил шансы ЦСКА в матчах со «Спартаком» и «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.
ЦСКА выглядел уверенно, но вот после гола «Химок» была напряженная игра. Самое главное, что довели матч до логического конца и взяли три очка. Задачу ребята выполнили.
Чалов? Стал забивать, это самое главное. Да, бывает, что не реализует моменты, но результативность повысилась, а это для нападающего самое главное.
Впереди матчи против «Спартака» и «Динамо»? Эти игры будут определяющими для команды в плане перспектив за первые места. «Спартак» недавно обыграл «Зенит», «Динамо» выглядит прилично, но и ЦСКА неплохо играет. Будут встречи примерно равных команд. Федотов определит стратегию на эти игры, но условно говоря, 4 очка в этих двух поединках стали бы неплохим результатом.
Дистанция ещё длинная и у всех команд ещё будет спад, главное когда будет спад в игре выйти из него с наименьшими потерями.
Матчи ЦСКА - Динамо и ЦСКА - Спартак я рассматривал бы под другим соусом.
Это старейшие дерби нашего футбола и подчас в них нет явного фаворита, как и без разницы какие места занимают команды, победить может каждый.
Дистанция ещё длинная и у всех команд ещё будет спад, главное когда будет спад в игре выйти из него с наименьшими потерями.
Матчи ЦСКА - Динамо и ЦСКА - Спартак я рассматривал бы под другим соусом.
Это старейшие дерби нашего футбола и подчас в них нет явного фаворита, как и без разницы какие места занимают команды, победить может каждый.