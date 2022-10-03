Лепёхин: «„Зенит“ сильнее остальных и будет чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Даже те люди, которые говорят о борьбе за титул, понимают, что «Зенит» сильнее остальных и будет чемпионом. Хотелось бы, чтобы развязка наступила как можно позже и не угас интерес к турниру.
Кто будет бороться за второе и третье место? ЦСКА, «Ростов», «Спартак». Но здесь собралась целая группа команд, на этот вопрос можно будет ответить точно ближе к весне. Думаю, что за второе-третье места будет идти борьба до последнего тура.
сенсация!!...
сенсация!!...