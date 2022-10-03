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Лепёхин: «„Зенит“ сильнее остальных и будет чемпионом»

вчера, 15:02

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

Даже те люди, которые говорят о борьбе за титул, понимают, что «Зенит» сильнее остальных и будет чемпионом. Хотелось бы, чтобы развязка наступила как можно позже и не угас интерес к турниру.

Кто будет бороться за второе и третье место? ЦСКА, «Ростов», «Спартак». Но здесь собралась целая группа команд, на этот вопрос можно будет ответить точно ближе к весне. Думаю, что за второе-третье места будет идти борьба до последнего тура.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 15:31
Собственно чему удивляться.



Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Орлов устал от гегемонии Зенита и начал болеть за Спартак...
сенсация!!...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:22
Ни один функционер РПЛ и РФС не позволят ни одной осечки зенита об этом открыто говорит даже гена орлов, который имеет возможность подслушать разные разговоры среди руководства зенита.
Futurista
Futurista
вчера в 15:20
Знаю что помешает Зениту стать чемпионом в этом сезоне...но не скажу)...
Nottrow
Nottrow ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:18
Назовите кто сильней Зенита.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:12
Помешать чемпионству "Зенита" может только переход Захаряна в "Челси".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:07
Чемпитном будет, но не потому, что сильнее всех, а по ряду других причин
Гость
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