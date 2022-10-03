Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о «Локомотиве».
«Локомотив» катится под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь! Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.
Прошу...
Прошу...
Ну бред же, когда из 16 команд премьер лиги - 6 из Москвы
Ну бред же, когда из 16 команд премьер лиги - 6 из Москвы
И главный смутьян, судя по всему.
И главный смутьян, судя по всему.
Ко всему он не просто хороший вратарь, а надежда Локо на будущее.
А вот стоит ли сильно винить остальных игроков?
Нет, я не в коем случае не хочу их оправдывать, претензий много, а некоторым есть вопросы по пребыванию в команде.
Просто я обратил внимание, что у игроков помимо плохой физической формы, иной раз хватает только на 70 минут матча, есть более серьёзная проблема, складывается ощущение, что они порой просто не понимают, что им делать на поле.
Как кажется игроки просто не понимают, что от них хочет тренерский штаб. А все проблески в игре скорее всего из-за того, что игроки начинают не выполнять их требования, вспоминая как играли раньше.
Ну ведь согласитесь, ну не могут же хорошие игроки враз разучиться играть.
Так, что нужна чистка в руководстве, Цорна и Ко. надо просто гнать. А в клуб возвращать своих.
Ко всему он не просто хороший вратарь, а надежда Локо на будущее.
А вот стоит ли сильно винить остальных игроков?
Нет, я не в коем случае не хочу их оправдывать, претензий много, а некоторым есть вопросы по пребыванию в команде.
Просто я обратил внимание, что у игроков помимо плохой физической формы, иной раз хватает только на 70 минут матча, есть более серьёзная проблема, складывается ощущение, что они порой просто не понимают, что им делать на поле.
Как кажется игроки просто не понимают, что от них хочет тренерский штаб. А все проблески в игре скорее всего из-за того, что игроки начинают не выполнять их требования, вспоминая как играли раньше.
Ну ведь согласитесь, ну не могут же хорошие игроки враз разучиться играть.
Так, что нужна чистка в руководстве, Цорна и Ко. надо просто гнать. А в клуб возвращать своих.