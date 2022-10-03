Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий

Бывший главный тренер молодежной сборной России высказался о «Локомотиве».

«Локомотив» катится под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь! Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.