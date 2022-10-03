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Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий

вчера, 17:11

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о «Локомотиве».

«Локомотив» катится под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь! Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
Так бы сразу и сказали. А то смутьян, смутьян... Странно, а я раньше думал, что смутьян это нечто другое, а оказывается это тот, у кого нет...
makkie
makkie ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:24
Потому что сейчас Баринов - капитан без яиц!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Как не странно , но нынешняя обстановка в Локо может пойти на пользу молодому вратарю, она закалит его и в последствии его ждёт большое футбольное будущее!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Объяснитесь, сударь, по поводу "главного смутьяна". Почему вы пришли к такому выводу, а то мы все мастера навешивать "ярлыки" на человека, а потом может оказаться, что Баринов не виноват в том, что "Локомотив" идёт ко дну.
Прошу...
Бoрат
Бoрат ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:16
Было бы круто, если Локомотив и Торпедо вылетели в ФНЛ в этом сезоне. А если ещё и Химки, то вобше шикарно
Ну бред же, когда из 16 команд премьер лиги - 6 из Москвы
makkie
makkie
вчера в 20:00
Зато Баринов как капитан язык в 63 засунул.
И главный смутьян, судя по всему.
ABir
ABir ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 18:28
Опять будут пятым колесом?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:16
Так не бывает
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:39
Ни о чем
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:34
Худяков на фоне всего Локо выглядит как луч солнца в тёмном царстве.
Ко всему он не просто хороший вратарь, а надежда Локо на будущее.
А вот стоит ли сильно винить остальных игроков?
Нет, я не в коем случае не хочу их оправдывать, претензий много, а некоторым есть вопросы по пребыванию в команде.
Просто я обратил внимание, что у игроков помимо плохой физической формы, иной раз хватает только на 70 минут матча, есть более серьёзная проблема, складывается ощущение, что они порой просто не понимают, что им делать на поле.
Как кажется игроки просто не понимают, что от них хочет тренерский штаб. А все проблески в игре скорее всего из-за того, что игроки начинают не выполнять их требования, вспоминая как играли раньше.
Ну ведь согласитесь, ну не могут же хорошие игроки враз разучиться играть.
Так, что нужна чистка в руководстве, Цорна и Ко. надо просто гнать. А в клуб возвращать своих.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:32
В Локо сейчас полный раздрай. Куда , что подевалось???
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:32
Про Локо можно забывать потихоньку, пусть прогуляются по пердиву с Рубином на пару ( думаю вряд ли они вылезут обратно в вышку в этом году)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:13
Наверно ему виднее
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