Канчельскис: «Российский футбол отстает от европейского на 50 лет»

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вчера, 18:21

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что российский футбол отстает от европейского на 50 лет. По мнению экс-игрока сборной России, виноваты во всем боксеры, шахматисты и другие спортсмены, которые начинают работать в футболе.

«Не знаю, как можно назвать нашу лигу. Лига приколов? Наверное. У нас жулики работают — поэтому все так печально, это факт уже! Такое состояние нашего футбола. Видимо, всех все устраивает. Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже. Почему-то в наш футбол лезут все: шахматисты, боксеры, борцы и другие „деятели“ — почему вы лезете сюда, вы кто? Вы сами себя обманываете! Пусть теперь смеются друг над другом!» — заявил Канчельскис.