Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис: «Российский футбол отстает от европейского на 50 лет»

вчера, 18:21

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что российский футбол отстает от европейского на 50 лет. По мнению экс-игрока сборной России, виноваты во всем боксеры, шахматисты и другие спортсмены, которые начинают работать в футболе.

«Не знаю, как можно назвать нашу лигу. Лига приколов? Наверное. У нас жулики работают — поэтому все так печально, это факт уже! Такое состояние нашего футбола. Видимо, всех все устраивает. Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже. Почему-то в наш футбол лезут все: шахматисты, боксеры, борцы и другие „деятели“ — почему вы лезете сюда, вы кто? Вы сами себя обманываете! Пусть теперь смеются друг над другом!» — заявил Канчельскис.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маурисио рассказал о дорогом подарке от Кадырова
Сегодня, 00:54
Сторожук: «„Краснодар“ не наиграл на победу в матче с „Крыльями Советов“»
Сегодня, 00:45
Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения
Сегодня, 00:19
Газзаев: «Малком и Промес — лучшие игроки РПЛ»
Вчера, 23:48
Сёмин раскритиковал селекцию «Локомотива»
Вчера, 23:03
Леонченко прокомментировал решение УЕФА по спору «Локомотива» с «Аталантой»
Вчера, 22:39
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 05:08
Да причём тут сравнение с ТОП клубами то...не тот уровень
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:53
Андрюша - пессимист. Все - то у него плохо.
ventru
ventru
сегодня в 01:59
Не только футбол. Сама страна тоже
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Реал,Барса итд 20 лет назад на три головы сильнее были,чем нынешний Зенит и 30 и 40 лет назад.
Союзник противников
Союзник противников ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Беги,негр,бег.и,пока безлимит не кончился.Видимо,ты никуда не выезжаешь и не знаешь,что такое "могучий интернет" в Вене,и германиях...Единственное,в чём Россия отстаёт.так это в количестве признанных гендеров-у нас их всего два.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 22:18
Да, тоже хотел это написать
BDA8181
BDA8181 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Ну так-то он явно больше знает о футболе чем все хозяева клубов РПЛ вместе взятые ))

И он правильно говорит - если сейчас выкинуть 100% людей не имеющих отношения к футболу он у нас измениться. Но этого просто не будет - бабла очень много крутится.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:50
Да не на 50 лет, а НАВСЕГДА!
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
В дела футбольные лезут те, кот в своих видах спорта достиг куда больших результатов, чем футболисты. Да и какие, собственно, дела? Ровным счётом никаких? Сам же и отмечает это. Но бабки крутятся будь здоров какие. Это-то так ревностно и охраняют "канчельскисы" от постороннего глаза.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:30
как и страна в целом!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:25
Ну не на 50 конечно, но на лет 20 уж точно...
Asper
Asper
вчера в 20:16
На тысячи лет, ептт
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:50
А что скажут другие - 100 лет, 101?
ДСА
ДСА
вчера в 19:45
Андрюша тоже устарел.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:39
А то и на все 150🤣
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:16
Этот зануда опять умничает
Ravshan878
Ravshan878 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:13
Совершенно верно уважаемый.
😉😉😉.)))
Союзник противников
Союзник противников ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:12
"В руководстве"??? Да ему в системе детско -юношеского футбола никого не доверят! КАк говорит моя жена о своём близком приятеле и однокашнике :"Свой кошелёк я ему могу доверить,а ребёнка-ни на минуту". Так и тут.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 19:10
"Марш бывших",отстранённых от футбола.Ностальгируют пенсионеры.Я тоже иногда думаю:Эх!...А на практике только "ах".
Ravshan878
Ravshan878 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:07
Чувак переборщил.
Меньше надо пить.
008Maximus
008Maximus
вчера в 18:59
Придумали витамины не запреьили их, и бегают как угарелые
Бoрат
Бoрат
вчера в 18:54
В 2004-2010гг уровень футбола был сопоставим
А потом действительно, резко деградировали
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:50
В нулевые бодрые времена были, кроме ЧМ, конечно же. На домашнем ЧМ выстрелили, порадовали, ну и вообще обязаны были
lotsman
lotsman
вчера в 18:48
Сказал бы я ему - на обиженных воду возят. Обиженному Канчельскису не дают место в руководстве РПЛ.
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:43
На сегодня он неправ. Хорошо наши играют . Исполнителей возможно не хватает а так даже неплохо
старина
старина
вчера в 18:28
Этот лабус пусть теперь посчитает,сколько раз за эти 50 лет Советские и Российские клубы нагибали бритишей именно в футболе
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:26
Андрюха совсем допился , коли не знает почему все лезут в футбол!
ABir
ABir
вчера в 18:24
Похоже литовца никуда не берут.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Но не на 50 конечно,но отстает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 