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Червиченко: «„Спартак“ заслуженно победил „Пари НН“, но было тяжело»

вчера, 15:54
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Заслуженно победили, но было тяжко. Какой-то «Спартак» был тяжёлый, всё могло пойти совершенно по другому сценарию, попади тогда игрок «Пари НН» не в крестовину, а в ворота. На мой взгляд, этот эпизод и стал переломным. Почему-то игроки «Нижнего» прижались к своим воротам, хоть это и была 65-я минута, если не ошибаюсь, почему-то решили, что смогут удержать этот счёт. В этот момент «Спартак» игру и переломил. Если бы «Нижний» не перестал атаковать, «Спартаку» пришлось бы трудно. А так они просто сдались на 65-й минуте и «красно-белые» просто закончили своё дело. Игроки у «Спартака», конечно, лучше, чем у «Нижнего».

Почему «Спартак» не мог забить раньше? «Нижний Новгород» играл хорошо, не давал «Спартаку» гонять себя. Спартаковцы смогли переломить ход матча, когда «Пари НН» прижался. Не нужно отталкиваться от «Спартака». В этом матче до 65-й минуты нужно говорить, что «Нижний» был ближе к победе, чем «Спартак».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:14, ред.
А если бы у Ма-ма-ма не получилось реализовать единственный момент у НН в первом тайме, а Спартак реализовал хотя бы один из созданных, тоже могло все по-другому сложиться. Очень много если. А сложилось все в пользу Спартака, потому что случайно пропустили, а потом просто дожали соперника.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:45
Он прав, 100%
makkie
makkie
вчера в 16:40
Какая печалька, Червиченко расстроен победой Спартака...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:20
Хорошая трудовая победа. Вполне нормально, когда более классная команда дожимает соперника ближе к концу матча. Даже в тех играх, когда Спартак побеждал крупно, нельзя сказать, что победы были легкими.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:14
Тоже хотел это написать! Глазам не верю))
OWLS
OWLS
вчера в 15:58
Тяжёлая, но победа!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:57
В последнее время червь стал лояльно относиться к играм спартака, немного странновато, видно, что то изменилось.
drug01
drug01
вчера в 15:55
Счёт по игре
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