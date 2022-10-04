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Кечинов назвал клубы, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

вчера, 14:17

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Не считаю, что «Зенит» уже чемпион. Да, он главный фаворит в борьбе за золото, но вся гонка за титул впереди. Думаю, что петербуржцы еще будут терять очки. Самое важное, чтобы «Спартак» сам не терял очки в тех встречах, где нельзя этого делать.

Матчи «Зенита» со «Спартаком» и «Крыльями» на Кубок России показывают, что у них есть проблемы в игре, когда в составе нет всех бразильцев. Поэтому и уверен, что они в любом случае без потери очков не обойдутся.

Если «Спартак» будет относиться ко всему так же серьезно, как в последних играх, то у него есть шансы. Не утверждаю, что «красно‑белые» готовы стать чемпионами, но они будут бороться за золотые медали. Кроме «Спартака», «Ростов» и ЦСКА до последнего будут стараться зацепиться за золото.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:30
Эх, эдакое чудо да в лигу чемпионов.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:12
Чтобы не злить народ, поиграют в интригу до последнего или предпоследнего тура.)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:06, ред.
Кечинов наверное про игрушку говорит, в которую сам с собой играть будет.
А реальный футбол это нечто другое.

Caniggia
Caniggia
вчера в 16:03
Кечинов забыл назвать главного конкурента зенита в борьбе за чемпионство - это сам Зенит!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:23
Это просто слова
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:15
"Зенит" не станет чемпионом, если наберет меньше очков чем другие команды. Но пока рано об этом говорить. Надо будет смотреть в конце сезона, кто набрал больше очков.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:08
В спартаке нет мозеса и они еле выигрывают у НН, не будет голландского негра они сядут в лужу так же и у нас это по логике кечинова, в этом смысле более стабилен Ростов там нет ни негров ни латиносов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:59
Каждый кулик считает своё болото лучшим))).
Убери из СпаМа Промеса ( допустим травма ) и где будет СпаМ ?
И бритому ёжику ясно ))))).
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:42
Зенит снова станет чемпионом. Все разговоры о соперниках за первое место от лукавого
Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата Зенит оформит чемпионство
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:38
Всегда нужна интрига, без неё не интереса
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:27
А как на этот прогноз посмотрит "начальник транспортеого цеха " тов. Дюков?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:21
Это лишь предположения.
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