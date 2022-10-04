Кечинов назвал клубы, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Не считаю, что «Зенит» уже чемпион. Да, он главный фаворит в борьбе за золото, но вся гонка за титул впереди. Думаю, что петербуржцы еще будут терять очки. Самое важное, чтобы «Спартак» сам не терял очки в тех встречах, где нельзя этого делать.
Матчи «Зенита» со «Спартаком» и «Крыльями» на Кубок России показывают, что у них есть проблемы в игре, когда в составе нет всех бразильцев. Поэтому и уверен, что они в любом случае без потери очков не обойдутся.
Если «Спартак» будет относиться ко всему так же серьезно, как в последних играх, то у него есть шансы. Не утверждаю, что «красно‑белые» готовы стать чемпионами, но они будут бороться за золотые медали. Кроме «Спартака», «Ростов» и ЦСКА до последнего будут стараться зацепиться за золото.
А реальный футбол это нечто другое.
А реальный футбол это нечто другое.
Убери из СпаМа Промеса ( допустим травма ) и где будет СпаМ ?
И бритому ёжику ясно ))))).
Убери из СпаМа Промеса ( допустим травма ) и где будет СпаМ ?
И бритому ёжику ясно ))))).
Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата Зенит оформит чемпионство
Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата Зенит оформит чемпионство