Кечинов назвал клубы, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

Не считаю, что «Зенит» уже чемпион. Да, он главный фаворит в борьбе за золото, но вся гонка за титул впереди. Думаю, что петербуржцы еще будут терять очки. Самое важное, чтобы «Спартак» сам не терял очки в тех встречах, где нельзя этого делать.

Матчи «Зенита» со «Спартаком» и «Крыльями» на Кубок России показывают, что у них есть проблемы в игре, когда в составе нет всех бразильцев. Поэтому и уверен, что они в любом случае без потери очков не обойдутся.