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Шишкин: «„Спартак“ показал, что может „вытаскивать“ матчи во втором тайме»

вчера, 12:46
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Победа над «Нижним Новгородом» — непростая, волевая и очень важная. Думаю, все это понимают. Хочется отметить очень серьезную подготовку команды Михаила Галактионова к «Спартаку», видно, что очень тщательно разобрали соперника, и у «Пари НН» был определенный план, который работал, они забили гол. Кроме того, мы прекрасно знаем, что нижегородцы умеют добавлять в концовках, могут спасти матч и при 0:2, волевую победу одержать. И в этом матче тоже было ощущение, что команда выиграет.

Думаю, ключевой момент был, когда «Пари НН» не реализовал шанс и попал в перекладину. Был бы тогда гол, при 2:0 «Спартак» вряд ли смог бы уже вернуться в игру. Но это футбол, «красно-белые» забили сами, опять Промес в порядке, в хорошей форме, как исполнил пенальти! Не каждый так бы смог. Думаю, такие матчи на выезде очень важны. Не столь важно, как добываются три очка, но подобные игры могут стать ключевыми в борьбе за чемпионство, за попадание в тройку. Победа получилась волевая, «Спартак» смог потерпеть, продолжал гнуть свою линию, дождался своего шанса. И в очередной раз показал, что также может «вытаскивать» игры во втором тайме, как это было уже не раз в чемпионате.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:26, ред.
Все верно. Чемпионство и высокие места, как правило, выигрываются не в очных встречах с прямым конкурентом, а именно в таких матчах как с Пари НН. Любой соперник особо настраивается на команды-лидеры, особенно на Спартак, поэтому и тяжело играть в таких матчах, особенно гостевых. Но умение вытягивать игру, когда не все получается, когда соперник упирается так, будто это его последний матч, тем более когда проигрываешь в счете, в итоге и определяет исход борьбы. И чем больше таких матчей, тем ближе команда к общей победе. А стоит пару-тройку раз не добрать очков именно в таких матчах, именно этих очков и не хватит в конце чемпионата. И это касается не только Спартака, но любой другой команды, которая борется за высокие места.
ABir
ABir
вчера в 13:24
Конечно не очень приятно вытаскивать волевые победы после пропущенного гола, но это умение Спартаку безусловно очень пригодится на длинной дистанции чемпионата.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:53
Хорошо хоть не предсказал чемпионство спартака в этом сезоне.
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