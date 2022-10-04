Шишкин: «„Спартак“ показал, что может „вытаскивать“ матчи во втором тайме»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ .

Победа над «Нижним Новгородом» — непростая, волевая и очень важная. Думаю, все это понимают. Хочется отметить очень серьезную подготовку команды Михаила Галактионова к «Спартаку», видно, что очень тщательно разобрали соперника, и у «Пари НН» был определенный план, который работал, они забили гол. Кроме того, мы прекрасно знаем, что нижегородцы умеют добавлять в концовках, могут спасти матч и при 0:2, волевую победу одержать. И в этом матче тоже было ощущение, что команда выиграет.

Думаю, ключевой момент был, когда «Пари НН» не реализовал шанс и попал в перекладину. Был бы тогда гол, при 2:0 «Спартак» вряд ли смог бы уже вернуться в игру. Но это футбол, «красно-белые» забили сами, опять Промес в порядке, в хорошей форме, как исполнил пенальти! Не каждый так бы смог. Думаю, такие матчи на выезде очень важны. Не столь важно, как добываются три очка, но подобные игры могут стать ключевыми в борьбе за чемпионство, за попадание в тройку. Победа получилась волевая, «Спартак» смог потерпеть, продолжал гнуть свою линию, дождался своего шанса. И в очередной раз показал, что также может «вытаскивать» игры во втором тайме, как это было уже не раз в чемпионате.