Колосков: «Желание Украины провести ЧМ-2030 вполне адекватно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Украины подать заявку на совместное проведение чемпионата мира 2030 года с Испанией и Португалией.

Украина, такой же член УЕФА , как Россия, Испания и Португалия. И её желание провести у себя чемпионат мира вполне адекватно. Не вижу здесь никаких противоречий.

Говорить о финансовых затратах, необходимых на проведение чемпионата мира, мы не можем, потому что мы их не знаем. Вдруг МВФ выделит 10 млрд долларов на проведение чемпионата, и на этом все закончится.