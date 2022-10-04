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Колосков: «Желание Украины провести ЧМ-2030 вполне адекватно»

вчера, 11:47

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Украины подать заявку на совместное проведение чемпионата мира 2030 года с Испанией и Португалией.

Украина, такой же член УЕФА, как Россия, Испания и Португалия. И её желание провести у себя чемпионат мира вполне адекватно. Не вижу здесь никаких противоречий.

Говорить о финансовых затратах, необходимых на проведение чемпионата мира, мы не можем, потому что мы их не знаем. Вдруг МВФ выделит 10 млрд долларов на проведение чемпионата, и на этом все закончится.

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