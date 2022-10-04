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«Игра зрителю нравится, а это – главное». Баженов — о «Спартаке»

вчера, 12:01

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре московского клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

Мне нравится игра «Спартака» при Абаскале. Если брать в сравнении с предыдущими тренерами, то, да, такой футбол мне заходит. Улучшения видны. Как он и говорил, что команда будет играть с позиции силы.

Да, иногда не получается, но мы видим, что команда хочет контролировать мяч, играть в атаку. Если что-то идет не так, то Абаскаль реагирует, вносит необходимые корректировки.

Игра зрителю нравится, а это – главное. Команда при нем прогрессирует по всем параметрам, это нужно отметить. Можно только порадоваться. Все ребята играют и получают удовольствие.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:02
Правда поражения бывают очень жестокие. А так ничего.
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