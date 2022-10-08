Керимов не исключает, что Дзюба вернётся в чемпионат России

Комментатор Эльвин Керимов полагает, что нападающий клуба «Адана Демирспор» может в будущем вернуться в чемпионат России.

У Дзюбы контракт «1+1». Если покажет себя хорошо, то продлят ещё на год. Почему-то я уверен, что это не последний его клуб. Если у него сложится в «Адане» и он поиграет там три или четыре года, то последний. Если не сложится, то Артём наверняка пойдёт дальше играть, потому что он не насытился. Он очень любит футбол, игру, себя в игре. Не исключаю, что он вернётся в Россию. Конечно, на другой контракт, если не получится в «Адане». Ему ещё хочется поиграть, а у него есть ресурсы и возраст ещё не критический.