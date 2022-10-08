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Керимов не исключает, что Дзюба вернётся в чемпионат России

вчера, 12:58

Комментатор Эльвин Керимов полагает, что нападающий клуба «Адана Демирспор» Артем Дзюба может в будущем вернуться в чемпионат России.

У Дзюбы контракт «1+1». Если покажет себя хорошо, то продлят ещё на год. Почему-то я уверен, что это не последний его клуб. Если у него сложится в «Адане» и он поиграет там три или четыре года, то последний. Если не сложится, то Артём наверняка пойдёт дальше играть, потому что он не насытился. Он очень любит футбол, игру, себя в игре. Не исключаю, что он вернётся в Россию. Конечно, на другой контракт, если не получится в «Адане». Ему ещё хочется поиграть, а у него есть ресурсы и возраст ещё не критический.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:23
как раз нужен Химкам !
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:26
В Арис к Кокорину . Будет жарко !)
xq33uf69y5az
xq33uf69y5az
вчера в 13:56
вряд ли кто то из РПЛ захочет иметь у себя такой багаж...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:33
Хоть не сказал, что он, как вино. С годами становится дороже, крепче.
Брулин
Брулин
вчера в 13:16
Дзюба сейчас это клон сегодняшнего Роналду, вроде и машина и никому не нужен
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:14
В городки, метание дротиков...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:05
Если не будет искать контракт побольше, а поймет, что он уже не звезда и не кумир, то может вернуться и поиграть в команде из второй восьмерки.
Гость
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