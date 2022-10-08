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Радченко: «Хорошо, что Головин показывает себя в „Монако“»

вчера, 09:58

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о выступлениях полузащитника «Монако» Александра Головина.

Хорошо, что Головин показывает себя в «Монако», но пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда. Тяжело сказать, выйдет ли Головин на более высокий уровень, потому что он уже давно играет за «монегасков», за ним долго наблюдают, но предложений на повышение не было еще. Думаю, что Александр еще может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один в «Монако» и больше забивать.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:48
Согласен с ним полностью...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:30
Большую роль играет думаю президент клуба. Вообще кони странные. Что тренера, что игроки без поддержки выглядят слабовато. Чалов, Жо, Вагнер Лав, Слуцкий, Вернблум, Муса, Думбия и т.д. С Гинером блеск у других "нищета". Вот думаю, что было бы с Головиным, если бы не Рыболовлев? Казалось бы у упертого Гончаренко, независимого, в ЦСКА не получилось, но Урал вытащил из красной зоны. Парадокс).
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:25
Пусть играет в Монако
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:03, ред.
Головин конечно старается но что бы перейти в топ клуб в настоящее время это утопия!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:00
Ему далеко до грандов Европы.
Гость
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