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Эксперт охарактеризовал выступление Ракицкого в чемпионате Турции

вчера, 11:11

Комментатор Эльвин Керимов охарактеризовал игру защитника клуба «Адана Демирспор» Ярослава Ракицкого.

Слабость «Аданы» — перебор с агрессией. Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата: две прямые красные карточки плюс три жёлтые. Над степенью жёсткости игры Монтелле надо работать. При этом, оставшись вдесятером, они разгромили «Антальяспор» 3:0, а два гола забили в меньшинстве на контратаках. Проиграли «Фенеру» 2:4, но при этом по xG превзошли соперника. Это атакующая команда. Удивляет решение Монтеллы с «ложной девяткой»: он это делает уже три или четыре тура подряд.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:29
Зачем нам это знать?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:15, ред.
футбол становится жестче.
Гость
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