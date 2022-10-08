Эксперт охарактеризовал выступление Ракицкого в чемпионате Турции

Комментатор Эльвин Керимов охарактеризовал игру защитника клуба «Адана Демирспор» .

Слабость «Аданы» — перебор с агрессией. Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата: две прямые красные карточки плюс три жёлтые. Над степенью жёсткости игры Монтелле надо работать. При этом, оставшись вдесятером, они разгромили «Антальяспор» 3:0, а два гола забили в меньшинстве на контратаках. Проиграли «Фенеру» 2:4, но при этом по xG превзошли соперника. Это атакующая команда. Удивляет решение Монтеллы с «ложной девяткой»: он это делает уже три или четыре тура подряд.