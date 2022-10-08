Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Кокорин оценил шансы своей команды на чемпионство

вчера, 12:16

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о турнирных перспективах своей команды в текущем сезоне.

Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги. Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд.

Разрешено ли нападающим в «Арисе» не отрабатывать в обороне, а быть свободными художниками? У главного тренера Алексея Шпилевского философия такая: при обороне отрабатывают все, максимальная интенсивность. И вот потом можно интересную атаку провести. Для такой игры нужна хорошая «физика». Я чувствую, что форма ко мне возвращается через матчи. Можно очень хорошо и очень долго тренироваться, но настоящий футбол – только в официальных матчах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Колосков не уверен, что Семин сможет исправить положение «Локомотива»
Сегодня, 18:30
Червиченко: «Не вижу ничего общего между Соболевым и Холандом»
Сегодня, 17:56
Осинькин: «„Спартак“ переиграл нас на стандартах и в единоборствах»
Сегодня, 17:38
Зарема: «„Спартак“ радует. Мы оставили отличный багаж»
Сегодня, 17:15
Абаскаль: «Команда показала характер, сумела отыграться»
Сегодня, 16:47
Чернышов: «Решение об увольнении Цорна из „Локомотива“ назревало»
Сегодня, 16:27
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:16
Ну это же не говорит, что нам интересно кто станет чемпионом Кипра.

Когда тебе предлагают, что то купить ненужное и ты посылаешь куда подальше, это же не означает, что ты хочешь это купить?
Или у тебя всё наоборот?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:14
Однако все стараются оставить свой комментарий.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:57
Кто станет чемпионом Кипра?
Да в России всем глубоко похрен.
Там играет Кокорин... повторю: "В России всем глубоко похрен".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:56
Скоро будет печатать голы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:23
и в итоге ни хрена не оценил)))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:21
Самое главное без паники Коко .)
Boricku
Boricku
вчера в 12:20
Саша готов к хэт трику
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 