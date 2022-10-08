Кокорин оценил шансы своей команды на чемпионство

Нападающий «Ариса» поделился мнением о турнирных перспективах своей команды в текущем сезоне.

Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги. Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд.

Разрешено ли нападающим в «Арисе» не отрабатывать в обороне, а быть свободными художниками? У главного тренера Алексея Шпилевского философия такая: при обороне отрабатывают все, максимальная интенсивность. И вот потом можно интересную атаку провести. Для такой игры нужна хорошая «физика». Я чувствую, что форма ко мне возвращается через матчи. Можно очень хорошо и очень долго тренироваться, но настоящий футбол – только в официальных матчах.