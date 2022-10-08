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Кокорин: «В „Арисе“ собраны классные футболисты, с которыми легко общаться»

вчера, 11:04

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями от адаптации в кипрском клубе.

Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, с которыми довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли – всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя – это было слишком сложно и долго.

Что касается клубного Октоберфеста, то там клуб всех угощал. Единственное что — болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, а мы соблюдали диету. Сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Было ощущение, что собралась толпа родственников. Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к «Арису». Снимки с Октоберфеста как семейный фотоальбом. Ко мне подходили фотографироваться целыми семьями.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:02
Саша Кокорин очень изменился. Раньше жил в радости и после хорошего матча, и после плохого. А теперь только если выиграли. А если проиграли - считает дни. Тоже хорошо - освоит азы математики.
Boricku
Boricku
вчера в 12:21
Саша привнёс в команду победный шарм
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:08
)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:01
Ни все так просто, тут мобилизация, кокоша чтобы избежать на многое пойдет)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:45
Ну наконец угодили.
Брулин
Брулин
вчера в 11:36
«Кокорин на голову выше игроков «Ариса», другой уровень. Менталитет победителя никуда не денешь». Хавбек клуба Сзоке о форварде
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:35
Наверное все беспрекословно подчиняются Кокоше как пахану, как никак срок отмотал с людьми в законе.
drug01
drug01
вчера в 11:34
Пусть будет хорошая игра у него
6xwp88dv2ya2
6xwp88dv2ya2
вчера в 11:32
Желаем удачной игры
8aze2hfu92pw
8aze2hfu92pw
вчера в 11:27
Он больше не футболист, давно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:07
Пляж, солнце и вода, что ещё Кокорину нужно для счастья?
Осталось лучшего друга Пашку пригласить...
Гость
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