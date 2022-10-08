Кокорин: «В „Арисе“ собраны классные футболисты, с которыми легко общаться»

Нападающий «Ариса» поделился впечатлениями от адаптации в кипрском клубе.

Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, с которыми довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни. Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли – всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя – это было слишком сложно и долго.

Что касается клубного Октоберфеста, то там клуб всех угощал. Единственное что — болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, а мы соблюдали диету. Сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Было ощущение, что собралась толпа родственников. Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к «Арису». Снимки с Октоберфеста как семейный фотоальбом. Ко мне подходили фотографироваться целыми семьями.