Мостовой: «У „Зенита“ большой запас в игровом плане»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил расклад сил в матче 12-го тура РПЛ , в котором «Факел» сыграет с «Зенитом».

«Зенит» — фаворит в матче с «Факелом». Должны доказать это на поле. Поддержка болельщиков всегда помогает, но сейчас на первый план выходит роль и класс. У «Зенита» всего этого предостаточно — даже в избытке.

Поле в Воронеже? Плохое поле всегда мешает хорошим футболистам. Но в этом случае вряд ли что-то произойдёт. Они без проблем обязаны обыгрывать «Факел» на любом поле. У «Зенита» большой запас в игровом плане.