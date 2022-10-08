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Мостовой: «У „Зенита“ большой запас в игровом плане»

вчера, 12:53
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил расклад сил в матче 12-го тура РПЛ, в котором «Факел» сыграет с «Зенитом».

«Зенит» — фаворит в матче с «Факелом». Должны доказать это на поле. Поддержка болельщиков всегда помогает, но сейчас на первый план выходит роль и класс. У «Зенита» всего этого предостаточно — даже в избытке.

Поле в Воронеже? Плохое поле всегда мешает хорошим футболистам. Но в этом случае вряд ли что-то произойдёт. Они без проблем обязаны обыгрывать «Факел» на любом поле. У «Зенита» большой запас в игровом плане.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:29
запаса вообще никакого Бакаев инородное тело Мостового как подменили его сглазили что ли а этих сидельцев Ерохина и Сутормина лучше вообще не выпускать вот и весь запас я вообще поражаюсь этому тренеришке почему не сыграть в три центральных а вместо Караваева выпустить полузащитника в центр но этот физручелло боится экспериментировать да и не умеет он это делать с таким набором игроков и так играть позор да и хватит уже им быть на первом месте просто не заслуживают
lotsman
lotsman
вчера в 14:00
Дежурный вопрос - дежурный ответ. Запас прочности то большой, только и на старуху бывает проруха. Думать о запасе вообще не надо. Надо выходить и играть как с сильным соперником. Иначе, если понадеяться на запас, можно получить ответку и от слабого соперника, который воспользуется расслаблением и приложит все силы для победы.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:39
Не знаю, как для болельщиков Факела, но для болельщиков Зенита мнение бывшего футболиста Спартака о матче, к которому он не имеет никакого отношения, мне кажется абсолютно неинтересно. Неужели больше не у кого спросить мнение о матче? Ну а Мостовой как мог, так и оценил - на уровне спортивного обозревателя журнала "Мурзилка"
Izmar
Izmar
вчера в 13:29
Зениту крупной победы!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:29
Одни штампы!
Брулин
Брулин
вчера в 13:13
Александр Мостовой: «Абаскаля многие хвалят. Он в готовой команде делает то, что любой человек в принципе должен делать»
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