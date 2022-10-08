Романцев: «„Ростов“ крепнет и двигается вперёд»

Бывший главный тренер «Спартака» оценил текущий уровень игры «Ростова».

То, что «Ростов» крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин. Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть — конечно же, это заслуга Карпина.

Даже в Петербурге, где «Ростов» уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя «Зенит» в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее. Но то, как прибавили Максим Осипенко, Александр Сильянов, Данил Глебов, Даниил Уткин, Николай Комличенко, говорит о том, что Валерий Георгиевич будет продолжать удивлять и соперников, и болельщиков.