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Романцев: «„Ростов“ крепнет и двигается вперёд»

вчера, 11:58

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил текущий уровень игры «Ростова».

То, что «Ростов» крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин. Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть — конечно же, это заслуга Карпина.

Даже в Петербурге, где «Ростов» уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя «Зенит» в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее. Но то, как прибавили Максим Осипенко, Александр Сильянов, Данил Глебов, Даниил Уткин, Николай Комличенко, говорит о том, что Валерий Георгиевич будет продолжать удивлять и соперников, и болельщиков.

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Все комментарии
szqkz7dj8u8z
szqkz7dj8u8z ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 00:56
Ростовчан
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:35
Ростов конечно под руководством Карпина импонирует своей игрой, но вот сколько это продлится?
Ростов это своеобразные качели нашего футбола. Деньги есть, есть результат, нет денег и Ростов команды первой лиги (2007 год).
Ростов никогда не был в лидерах нашего футбола и в ближайшее время не будет. История показывает, что Ростов это клуб, который может портить настроение лидерам, порой очень серьёзно.
Серебренный и европейские успехи Ростова под руководством Бердыева вообще чуть ли не стоили команде существования.
Большие кредиты и махинации Бердыева доставили временное удовольствие болельщикам, но потом... Хорошо, что команду спасли и в последнее время стали аккуратно следить за расходами.
На этот сезон пожелаю Ростову быть в призёрах, а Карпину как можно больше находиться у руля дончан!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:12
У Ростова небольшой бюджет и в следствии этого нет глубины состава
Играют в основе около 15 игроков. Некоторые позиции вообще некем заменить
В основном на замену выходят игроки что бы освежить игру
А так да, Ростов крепнет и двигается вперёд. И в этом большая заслуга наших игроков и тренерского штаба
Гость
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