Романцев: «„Ростов“ крепнет и двигается вперёд»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил текущий уровень игры «Ростова».
То, что «Ростов» крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин. Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть — конечно же, это заслуга Карпина.
Даже в Петербурге, где «Ростов» уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя «Зенит» в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее. Но то, как прибавили Максим Осипенко, Александр Сильянов, Данил Глебов, Даниил Уткин, Николай Комличенко, говорит о том, что Валерий Георгиевич будет продолжать удивлять и соперников, и болельщиков.
Играют в основе около 15 игроков. Некоторые позиции вообще некем заменить
В основном на замену выходят игроки что бы освежить игру
А так да, Ростов крепнет и двигается вперёд. И в этом большая заслуга наших игроков и тренерского штаба
Играют в основе около 15 игроков. Некоторые позиции вообще некем заменить
В основном на замену выходят игроки что бы освежить игру
А так да, Ростов крепнет и двигается вперёд. И в этом большая заслуга наших игроков и тренерского штаба