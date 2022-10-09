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Гаврилов: «Пока „Спартак“ набирает очки в играх с более слабыми клубами»

вчера, 09:15

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлениях «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Уверенности по успешному выступлению «Спартака» никакой нет, но надежда есть всегда. Не знаю, смогут ли «красно‑белые» обыграть «Крылья Советов». Если бы «Спартак» выигрывал бы у сильных соперников, то одно дело, но пока команда набирает очки в играх с более слабыми командами.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:24
Согласен! Более чем развёрнутый анализ!
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:22
Осинькин и Федотов - разные тренеры, на самом деле.
Первый предпочитает красоту футбола, где-то в ущерб результату. Никакого автобуса, игры на отбой, тупых выносов. Всё через пас, в касание, интеллект на поле.
Федотов более прагматичен. Есть возможность - играет в кружевной футбол, нет возможности - не брезгует откатиться назад и сыграть вторым номером. Во главе угла результат.

Думаю, во многом из-за этого Федотов более успешный тренер в плане набора очков.
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
Спартаку надо наладить более рациональную игру в нападении, не транжирить моменты и не суетиться излишне, и отработать надёжную защиту, с этим пока проблемы. И тогда Спартак будет крепким лидером. Спартаковский дух, всё таки, в команде присутствует. Когда Спартак в лидерах, это интересно для чемпионата.
Сп62
Сп62
вчера в 11:15
Гаврилов прав в том, что обыгрывать надо не только более слабых соперников, но и не проигрывть равным по силе. В чём же его рассуждения не верны?
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:13
В плане креативности, он нравится мне больше чем Федотов.
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:44
Осинькин вообще интересный тренер.
Хочется посмотреть на его работу с более сильным составом - вот там он может по-настоящему добиться успеха. Крылья звёзд с неба не хватают.
ДСА
ДСА
вчера в 10:38
Самое главное для общей победы - это всегда обыгрывать слабых.
Izmar
Izmar
вчера в 10:17, ред.
спартак в своей второй восьмерке уже не будет вторым, хочет стать первым.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:17
Сегодня у спартака серьёзный соперник.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 10:06
А не бухает ли Гаврилов с Мостовым ?
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:05
Сегодня Спартак должен побеждать. Но Осинькин талантливый человек и наверняка уже что-то заготовил.... Я поставил на Спартак, не подведите!
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:57
Добрый день!

Ну если бы Спартак в каждом матче побеждал, то шёл бы на первом месте сейчас. Это из области фантастики, конечно!
Если взять первую 6-ку команд, то набор очков примерно одинаковый. Всех лихорадит от матча к матчу, нет стабильного лидера (если отбросить Зенит - но и у тех уже 3 ничьи).

Не помню кто сказал фразу, мол если ты набираешь 100% очков с аутсайдерами, то обязательно окажешься в призёрах.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 09:32, ред.
Добрый день!
Он хотел сказать, что в играх с равными соперниками проверяется истинная сила команды. Но Гаврилов не учел другое, что именно потеря очков с соперниками ниже классом, как правило и не позволяет команде добиться высоких результатов. Тем-более, что в любом чемпионате, больше половины команд невысокого уровня. Российская ПЛ- тому пример.
makkie
makkie
вчера в 09:20
Если бы «Спартак» выигрывал бы у сильных соперников, то одно дело, но пока команда набирает очки в играх с более слабыми командами.
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Интересное рассуждение...
А что, с более слабыми командами не надо очки набирать? Тот же Зенит потерял очки с Химками, Ахматом и Факелом - это проблемы Зенита. За победы над аутсайдерами точно так же дают 3 очка.
МапС
МапС
вчера в 09:19
По ходу у Юрия стакан наполовину пуст...
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