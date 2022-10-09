Гаврилов: «Пока „Спартак“ набирает очки в играх с более слабыми клубами»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлениях «красно-белых» в нынешнем сезоне.
Уверенности по успешному выступлению «Спартака» никакой нет, но надежда есть всегда. Не знаю, смогут ли «красно‑белые» обыграть «Крылья Советов». Если бы «Спартак» выигрывал бы у сильных соперников, то одно дело, но пока команда набирает очки в играх с более слабыми командами.
Ну если бы Спартак в каждом матче побеждал, то шёл бы на первом месте сейчас. Это из области фантастики, конечно!
Если взять первую 6-ку команд, то набор очков примерно одинаковый. Всех лихорадит от матча к матчу, нет стабильного лидера (если отбросить Зенит - но и у тех уже 3 ничьи).
Не помню кто сказал фразу, мол если ты набираешь 100% очков с аутсайдерами, то обязательно окажешься в призёрах.
Ну если бы Спартак в каждом матче побеждал, то шёл бы на первом месте сейчас. Это из области фантастики, конечно!
Если взять первую 6-ку команд, то набор очков примерно одинаковый. Всех лихорадит от матча к матчу, нет стабильного лидера (если отбросить Зенит - но и у тех уже 3 ничьи).
Не помню кто сказал фразу, мол если ты набираешь 100% очков с аутсайдерами, то обязательно окажешься в призёрах.
Первый предпочитает красоту футбола, где-то в ущерб результату. Никакого автобуса, игры на отбой, тупых выносов. Всё через пас, в касание, интеллект на поле.
Федотов более прагматичен. Есть возможность - играет в кружевной футбол, нет возможности - не брезгует откатиться назад и сыграть вторым номером. Во главе угла результат.
Думаю, во многом из-за этого Федотов более успешный тренер в плане набора очков.
Первый предпочитает красоту футбола, где-то в ущерб результату. Никакого автобуса, игры на отбой, тупых выносов. Всё через пас, в касание, интеллект на поле.
Федотов более прагматичен. Есть возможность - играет в кружевной футбол, нет возможности - не брезгует откатиться назад и сыграть вторым номером. Во главе угла результат.
Думаю, во многом из-за этого Федотов более успешный тренер в плане набора очков.