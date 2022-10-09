Гаврилов: «Пока „Спартак“ набирает очки в играх с более слабыми клубами»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлениях «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Уверенности по успешному выступлению «Спартака» никакой нет, но надежда есть всегда. Не знаю, смогут ли «красно‑белые» обыграть «Крылья Советов». Если бы «Спартак» выигрывал бы у сильных соперников, то одно дело, но пока команда набирает очки в играх с более слабыми командами.