Циннбауэр назвал невезение причиной разгрома «Локомотива» от «Сочи»

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вчера, 23:17

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал поражение от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ .

«Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы», – сказал немец.