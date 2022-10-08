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Циннбауэр назвал невезение причиной разгрома «Локомотива» от «Сочи»

вчера, 23:17
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ.

«Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы», – сказал немец.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:21
Зато повезёт при компенсации неустойки за разрыв контракта.
старина
старина
сегодня в 11:18
Он еще здесь?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
4-0 это не невезение,это полнейший разгром.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:05
Каков наглец!!! Невезучий, оказывается!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:23
До сих пор непонятно какую цель преследовало руководство Локо, приглашая фрицев в клуб и подписывая какие то странные контракты, имею ввиду рангника.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:57
Да не повезло Локо с немцами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:56
Скоро чёрная полоса должна закончиться!
амурец
амурец
сегодня в 03:00
Невезение это он сам
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:16
Правильно, что уволили. Для него разгром и четыре поражения - это невезение..
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Остров невезения в океане был
Паровоз немецкий на него "приплыл")...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
Невезение, причём сплошное !)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:37
Просто заткнись и вали...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:34
Ну совсем чуть-чуть не повезло... И так четыре раза.
huqae4cw672j
huqae4cw672j
вчера в 23:34
Что то долго продолжается это невезение...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:27
Нормальное оправдание для физрука
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