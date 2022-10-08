Циннбауэр назвал невезение причиной разгрома «Локомотива» от «Сочи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ.
«Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы», – сказал немец.
Бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ.
«Нам сегодня не повезло. Команда идет вперед и не может воплотить свои моменты в голы», – сказал немец.
Паровоз немецкий на него "приплыл")...
Паровоз немецкий на него "приплыл")...