Едвай: «Я не знаю, кто такой Сёмин»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался об увольнении Йозефа Циннбауэра из московского клуба, а также отреагировал на возможное возвращение Юрия Сёмина на должность главного тренера «железнодорожников».
Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам.
Удивился ли я увольнению Циннбауэра? Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.
Знаю ли я Юрия Сёмина? Не знаю, кто это.
Ну а то что не знает Палыча легенду Локо, то это уже не в какие рамки не входит...
Ну а то что не знает Палыча легенду Локо, то это уже не в какие рамки не входит...