Едвай: «Я не знаю, кто такой Сёмин»

Защитник «Локомотива» высказался об увольнении из московского клуба, а также отреагировал на возможное возвращение на должность главного тренера «железнодорожников».

Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам.

Удивился ли я увольнению Циннбауэра? Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

Знаю ли я Юрия Сёмина? Не знаю, кто это.