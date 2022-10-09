Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Едвай: «Я не знаю, кто такой Сёмин»

вчера, 09:02

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался об увольнении Йозефа Циннбауэра из московского клуба, а также отреагировал на возможное возвращение Юрия Сёмина на должность главного тренера «железнодорожников».

Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам.

Удивился ли я увольнению Циннбауэра? Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

Знаю ли я Юрия Сёмина? Не знаю, кто это.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Комличенко — о борьбе за первое место: «На нас никто не ставит»
Сегодня, 10:50
Наумов о «Локо»: «Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах»
Сегодня, 10:31
Матыцын — о матче с ЦСКА: «Будем надеяться на успех»
Сегодня, 10:04
Гришин — о «Локомотиве»: «Работать с аферистами из Германии не захотелось»
Сегодня, 09:36
Ломаев: «„Крылья Советов“ не вылетят в этом сезоне из РПЛ»
Сегодня, 08:25
Галактионов: «Нам не хватило точности в завершающей фазе атаки»
Сегодня, 08:01
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:11
Сёмин − это такой мужик с "петушком" на голове.
CTePx
CTePx ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:49
Согласен, как его приняли вообще в Локомотив, неужели не рассказали историю кЛуба и не рассказали о Главной Легенде кЛуба??? Куда катится руководство...
Gahi
Gahi
вчера в 11:02
Это хороший повод для всех кто играет за "Локомотив" 🚂 чтобы их знакомить с историей клуба и они хорошо знали своих героев в лицо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:48
Скоро узнаешь, тебя научат работать на поле,кто бы это не был Сёмин или Юран
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:36
При свергнутом, наконец-то!, германском режиме, видимо вся история клуба намеренно была стёрта. Или лукавит чувак)
Tostao
Tostao
вчера в 09:59
Он верил в систему "нипель" - туда дуй, оттуда... ничего.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:56
На лавку его
3gzh94fte8x7
3gzh94fte8x7
вчера в 09:54
Едва ли кто-то знает тебя
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:29, ред.
А Юран тренер, а не менеджер. Например в ЦСКА менеджер гинер, а тренер федотов. Так что в качестве менеджера при тренере Юране можно порекомендовать кого либо более молодого. А легенда пусть остается легендой.
shlomo
shlomo
вчера в 09:16
Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад, а не ждать пятого поражения подряд...Наконец-то, отмучились. Только что-то долго думали. Не нужно быть гением чтобы понять, что развитие, которое выбрала верхушка Локо не работает в реальной жизни. Это не фифа, где ты купил команду ноунеймов и они в течении сезона вырастают в звёзд и тащут команду. Молодняк нужно всегда разбавлять опытом, иначе может получится как…. в принципе как в Локо. Вы же продали всех более менее норм игроков, а молодняку на кого равняться? С кем опыта набираться? Сейчас уже можно смело говорить что сезон закончен, нужен кризис-менеджер, а-ля Юран.

Ну а то что не знает Палыча легенду Локо, то это уже не в какие рамки не входит...
МапС
МапС
вчера в 09:11
Плохо не знать историю клуба, за который играешь. Хотя бы Википедию прочитал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:04
Вот такие у нас легионеры
5b8bw4rcyjfu
5b8bw4rcyjfu
вчера в 09:03
откуда тебе знать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 