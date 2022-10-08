Соломатин: «Такое „Динамо“ ЦСКА должен был обыгрывать»

Экс-футболист ЦСКА поделился впечатлениями от матча армейцев с «Динамо» (1:1).

Получилась яркая игра с неиспользованными моментами. Давно так не расстраивался после матча. Ведь «Зенит» сыграл с «Факелом» вничью, и это «Динамо» надо было обыгрывать. ЦСКА играл с преимуществом, но моменты надо реализовывать. Незадолго до гола «Динамо», армейцы были в атаке, и судья поднял флаг, хотя там и близко не было офсайда. Потом бело-голубые сравняли счет. Не знаю, как правильно трактуют судьи этот момент. Что касается пенальти на Чалове, то контакт там был, но, опять же, надо знать, как арбитры видят этот эпизод.