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Соломатин: «Такое „Динамо“ ЦСКА должен был обыгрывать»

вчера, 20:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Динамо» (1:1).

Получилась яркая игра с неиспользованными моментами. Давно так не расстраивался после матча. Ведь «Зенит» сыграл с «Факелом» вничью, и это «Динамо» надо было обыгрывать. ЦСКА играл с преимуществом, но моменты надо реализовывать. Незадолго до гола «Динамо», армейцы были в атаке, и судья поднял флаг, хотя там и близко не было офсайда. Потом бело-голубые сравняли счет. Не знаю, как правильно трактуют судьи этот момент. Что касается пенальти на Чалове, то контакт там был, но, опять же, надо знать, как арбитры видят этот эпизод.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 23:15
Нелнпейшее падение Набабкина в штрафной и фатальное невезение в завершении атак решили судьбу матча.
Naherger
Naherger ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 22:02
Питерский судья не подпустил ЦСКА к бомжам.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:27
ЦСКА мог положить 5, если бы Федя не играл в челлендж попади в Шунина с разных позиций...
Izmar
Izmar
вчера в 21:02
Даже такое Динамо ничем не хуже такого цска.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:57
"Такое" ЦСКА не смогло обыграть "такое" Динамо)
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
Боевая ничья..
Для фк ДИНАМО Москва уже хорошо...
Capral
Capral
вчера в 20:51
Судейские косяки конечно были, признаю. Но, если конкретно по игре и по моментам, то ничья справедливый исход, с небольшим превосходством армейцев.
w3e46b4ak69n
w3e46b4ak69n
вчера в 20:48
равная игра, табло подтверждает...
Futurista
Futurista
вчера в 20:47
Такое Динамо могло еще двушечку коням положить...
pvy2wukgxkzz
pvy2wukgxkzz
вчера в 20:37
ЦСКА не лучше
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