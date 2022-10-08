Соломатин: «Такое „Динамо“ ЦСКА должен был обыгрывать»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Динамо» (1:1).
Получилась яркая игра с неиспользованными моментами. Давно так не расстраивался после матча. Ведь «Зенит» сыграл с «Факелом» вничью, и это «Динамо» надо было обыгрывать. ЦСКА играл с преимуществом, но моменты надо реализовывать. Незадолго до гола «Динамо», армейцы были в атаке, и судья поднял флаг, хотя там и близко не было офсайда. Потом бело-голубые сравняли счет. Не знаю, как правильно трактуют судьи этот момент. Что касается пенальти на Чалове, то контакт там был, но, опять же, надо знать, как арбитры видят этот эпизод.
Для фк ДИНАМО Москва уже хорошо...
Для фк ДИНАМО Москва уже хорошо...