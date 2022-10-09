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Нигматуллин: «Я сразу сказал, что Цорн в „Локомотиве“ ненадолго»

сегодня, 00:24

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение спортивного директора клуба Томаса Цорна.

«Когда Цорн только пришeл в „Локомотив“, я сразу сказал: это ненадолго. Цорн ничего не стал менять в своей концепции — резко стал делать передел команды. Концепция заключается в том, чтобы сделать как можно больше трансферов. И не так важно — на усиление или нет. Я понимаю историю, когда агент получает должность в руководстве — в таком случае он заточен на совершение трансферов, потому что это бизнес. Сожалею, что Цорн не сделал никаких выводов после работы в „Спартаке“. Задача сделать быстрые недалеко глядящие трансферы привела к тому, что долго не проработал ни в „Спартаке“, ни в „Локомотиве“. Думаю, теперь будет ждать такой же возможности „проявить себя“. Отрадно одно, что всe-таки выводы последовали», – сказал Нигматуллин.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:01
Ни убавить, ни прибавить!
Ощущение, что клубам навязывают взять Цорна, иначе не объяснишь.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:14
евреи , евреи , кругом одни евреи !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:12
Провидец хренов! Об этом знали почти все.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:02
Не хрен его вообще было брать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:44
Лишь бы не было поздно...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:41
Понять бы кто в Локомотиве принимает решения...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:56
Цорн нигде долго не засиживался.
Izmar
Izmar
сегодня в 06:32
Цорн скоро окажется или в цска или в Динамо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
Какой прозорливый!
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