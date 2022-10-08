Смородская: «Нужно уволить из „Локомотива“ и Леонченко с Плутником»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что после отставки главного тренера и спортивного директора Томаса Цорна столичный клуб должны покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и председатель совета директоров Александр Плутник.

Сколько я про это говорю? Больше полугода. А Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно.