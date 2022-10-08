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Смородская: «Нужно уволить из „Локомотива“ и Леонченко с Плутником»

вчера, 23:37

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что после отставки главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна столичный клуб должны покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и председатель совета директоров Александр Плутник.

Сколько я про это говорю? Больше полугода. А Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 09:37
Плутник...Фамилия говорит сама за себя..
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:01
Барышней Смородская была лет 40 назад ))
Сейчас это озлобленная, мнительная и сварливая баба.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:02
Ну теперь руководителям "Локомотива" нужно точно сказать - семь раз отмерь, один раз отрежь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:59
Всех надо разогнать!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:44
А ведь барышя права.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 03:51
Руки прочь от Плутника
Гражданин не виноват, что его фамилия означает: хитрый человек, обманщик, мошенник
Tostao
Tostao
сегодня в 01:29
"Нужно нового гендиректора, обязательно."
И конечно же этим человеком может быть только Ягодка.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:48
А сколько говорили, что тебя надо выгнать? Забыла?
Futurista
Futurista
вчера в 23:39
Гость
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