Смородская: «Нужно уволить из „Локомотива“ и Леонченко с Плутником»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что после отставки главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна столичный клуб должны покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и председатель совета директоров Александр Плутник.
Сколько я про это говорю? Больше полугода. А Владимира Леонченко? Оставили? Надо еще Леонченко и Плутника туда же. Нужно нового гендиректора, обязательно.
Сейчас это озлобленная, мнительная и сварливая баба.
Сейчас это озлобленная, мнительная и сварливая баба.
Гражданин не виноват, что его фамилия означает: хитрый человек, обманщик, мошенник
Гражданин не виноват, что его фамилия означает: хитрый человек, обманщик, мошенник
И конечно же этим человеком может быть только Ягодка.
И конечно же этим человеком может быть только Ягодка.