Булыкин: «Для „Локомотива“ позор быть в зоне стыков»

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сегодня, 00:56

Бывший форвард «Локомотива» прокомментировал ситуацию в команде.

«Не было видно большой самоотдачи от футболистов, чтобы исправить ситуацию в игре против „Сочи“ (0:4). В обороне ошибались, Даниил Худяков даже ошибся в таком моменте, в каком до этого выручал, что и привело к такому разгрому. „Локомотив“ с таким составом и бюджетом в стыках – это позор. Я бы перед началом сезона не мог такое ожидать, что команда будет в стыковых зонах. Все говорили, что с такими футболистами будут биться за медали, но оказалось всe очень плохо», – сказал Булыкин.