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Булыкин: «Для „Локомотива“ позор быть в зоне стыков»

сегодня, 00:56

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию в команде.

«Не было видно большой самоотдачи от футболистов, чтобы исправить ситуацию в игре против „Сочи“ (0:4). В обороне ошибались, Даниил Худяков даже ошибся в таком моменте, в каком до этого выручал, что и привело к такому разгрому. „Локомотив“ с таким составом и бюджетом в стыках – это позор. Я бы перед началом сезона не мог такое ожидать, что команда будет в стыковых зонах. Все говорили, что с такими футболистами будут биться за медали, но оказалось всe очень плохо», – сказал Булыкин.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 08:54
Игра наладится, надо подождать
....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:44
Почему раньше не спохватились непонятно, но думаю вылет им не грозит
Gahi
Gahi
сегодня в 08:07
Ну что, после всего что случилось, нужно вновь вставать на рельсы 🚆 и двигаться вперёд стрелой без остановки. Удачи
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:01
Да уж, осталось только пробить дно!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:43
Ещё есть куда падать.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:35
Пора Сёмина вернуть
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:33
А головы пеплом не посыпают
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:31
Слишком большой штат сотрудников в клубе
8zcuzn85y7p9
8zcuzn85y7p9
сегодня в 07:28
А вот оторвать их от РЖД
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:23
Никто не ожидал такого фиаско.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:15
Думаю, что больше недели в Москве Циннбауэр не пробудет....
mkr2ssntm8yk
mkr2ssntm8yk
сегодня в 07:00
Что хорошо немцу, русскому капут...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 04:16
Надеюсь что все уже позади.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:30
Всё может поможет поменяться к лучшему после отставки руководства!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:10
Да уж,это точно.
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