Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дюрица: «Сёмин — самый успешный тренер „Локомотива“»

вчера, 13:29

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора московского клуба и Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера «железнодорожников».

Считаю, это пойдёт на пользу команде. «Локомотив» не должен находиться на таком низком месте. Надо было обязательно что-то менять в команде. Хорошо, что приняли такое решение.

Возвращение Сёмина? Его история в клубе про него всё говорит. Он самый успешный тренер команды. Если его вернут, то это поможет однозначно. Сейчас непростая ситуация и будет проблемно приглашать иностранных тренеров и игроков. В «Локо» очень много молодых игроков, которые не имеют большего опыта, но команда всегда должна играть опытными футболистами, нужно решать эту проблему.

Тренер отвечает за результат команды. Если бы боролись за чемпионство или хотя бы были в первой половине таблицы, то все говорили бы по-другому. Что-то неправильное делал тренерский штаб, а спортивный директор, скорее всего, не справлялся со своей работой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Комличенко — о борьбе за первое место: «На нас никто не ставит»
Сегодня, 10:50
Наумов о «Локо»: «Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах»
Сегодня, 10:31
Матыцын — о матче с ЦСКА: «Будем надеяться на успех»
Сегодня, 10:04
Гришин — о «Локомотиве»: «Работать с аферистами из Германии не захотелось»
Сегодня, 09:36
Ломаев: «„Крылья Советов“ не вылетят в этом сезоне из РПЛ»
Сегодня, 08:25
Галактионов: «Нам не хватило точности в завершающей фазе атаки»
Сегодня, 08:01
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Когда-то я тоже был молодой, симпатичный, высокий , голубоглазый . И девки меня любили !)
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:13
Да что за капитан очевидность?
Это все равно , что высказаться, что
Романцев - самый успешный тренер в истории Спартака
А Фергюсон - в истории М.Ю.
Тоже мне, открыл Америку
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:03
Палыч не просто лучший тренер за всю историю Локо, он из "пятого колеса московской телеги" сделал клуб одним из лучших в стране.
Именно он сделал то, чем сейчас может гордиться клуб, он наше всё!
И как показывает время без Палыча Локо плохо, но с его возвращением паровоз всегда воодушевлялся на новые подвиги.
Вот только сейчас думаю ему не стоит приходить на должность тренера, пусть на эту должность придут Лоськов с Пашининым. Как мне кажется, да я собственно уверен, что они будут в команде, а Палыч пусть лучше займёт место руководителя и наведёт порядок во всех структурах клуба.
Ждём с нетерпением возвращение команды!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:36
Если Семин зайдет ещё раз воду, это будет похлеще разводов в тазу)
djw6mvsx9jjq
djw6mvsx9jjq
вчера в 13:30
Это уже история....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 