Дюрица: «Сёмин — самый успешный тренер „Локомотива“»

Бывший футболист «Локомотива» высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора московского клуба и с поста главного тренера «железнодорожников».

Считаю, это пойдёт на пользу команде. «Локомотив» не должен находиться на таком низком месте. Надо было обязательно что-то менять в команде. Хорошо, что приняли такое решение.

Возвращение Сёмина? Его история в клубе про него всё говорит. Он самый успешный тренер команды. Если его вернут, то это поможет однозначно. Сейчас непростая ситуация и будет проблемно приглашать иностранных тренеров и игроков. В «Локо» очень много молодых игроков, которые не имеют большего опыта, но команда всегда должна играть опытными футболистами, нужно решать эту проблему.

Тренер отвечает за результат команды. Если бы боролись за чемпионство или хотя бы были в первой половине таблицы, то все говорили бы по-другому. Что-то неправильное делал тренерский штаб, а спортивный директор, скорее всего, не справлялся со своей работой.