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Мостовой: «„Локомотив“ убрал корень всех проблем»

вчера, 11:45

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера «железнодорожников».

Наконец-то. Ещё год назад об этом говорили. Эти люди появились ещё чуть раньше, но с таким успехом, с каким они появились… Почему их так долго держали там? Они пришли с этими лозунгами, что мы будем учить вас играть в футбол. На первых порах ещё этот Рангник был, который не пойми где сейчас. Эти тоже продолжали.

Убрали корень всех этих проблем. Рано или поздно это произошло бы. Другое дело, что немного поздновато. Болезнь надо пресекать на корню, а когда запускаешь, то начинает размножаться. «Локомотив» находится в ужасно состоянии.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 12:37
Теперь бы выбрать правильного тренера...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:35, ред.
Убрали корень всех проблем... А дед, который посадил "корень", так и остался.
5jrmhz9u84tu
5jrmhz9u84tu
вчера в 12:24
дождались, а что дальше?..
CTePx
CTePx ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 12:20
Я ржу с этого цирка)) Прям в один голос после случившегося. А что молчал до увольнения тогда?) Причем не один Мостовой, высказались постфактум все кому не лень)
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:18, ред.
Ну как же не подытожить!)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:52
А вот и капитан очевидность...
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