Мостовой: «„Локомотив“ убрал корень всех проблем»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и с поста главного тренера «железнодорожников».

Наконец-то. Ещё год назад об этом говорили. Эти люди появились ещё чуть раньше, но с таким успехом, с каким они появились… Почему их так долго держали там? Они пришли с этими лозунгами, что мы будем учить вас играть в футбол. На первых порах ещё этот Рангник был, который не пойми где сейчас. Эти тоже продолжали.

Убрали корень всех этих проблем. Рано или поздно это произошло бы. Другое дело, что немного поздновато. Болезнь надо пресекать на корню, а когда запускаешь, то начинает размножаться. «Локомотив» находится в ужасно состоянии.