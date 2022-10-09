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Б. Игнатьев: «Сёмин — спасательный круг для „Локомотива“»

вчера, 12:37

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен возглавить Юрий Сёмин.

В мире нет ни одного тренера, который справится с задачей лучше Сёмина. Юрий Палыч — спасательный круг для «железнодорожников». Ситуация сейчас очень опасная, следующий неверный шаг может стать фатальным.

Все болельщики «Локомотива» ждут Сёмина и будут рады его назначению, игроки «воскреснут» в игровом плане. Сёмин знает команду и всю внутреннюю кухню клуба, он сможет спасти «Локомотив».

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:58, ред.
Все болельщики Локо ждут не только Палыча, а ещё и Лоського с Пашининым и вообще своих родных железнодорожников.
Локо всегда считался семейным клубом, в команде создавалась просто фантастическая домашняя атмосфера.
А теперь у игрока Локо Тима Едвая спрашивают про Сёмина, а он не знает кто это такой!
Тут нет вины самого Едвая, тут вина тех кто руководил командой, они просто хотели построить свою "империю" и стереть всё, что было раньше, но переписать историю не получилось, скатертью им всем дорога, наша им с кисточкой.
В Локо всегда было много своих воспитанников, для которых Палыч, Лоськов, Пашинин это не просто люди, которые когда то были в клубе, для них это легенды, наше всё. С их приходом именно свои воспитанники подымятся духом, ну и ветераны, которые знают их не понаслышке тоже. Ну, а там и новички подтянутся.
Думаю уже со следующего тура Локо будет совсем другой, по крайней мере по самоотдаче.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:57
Это ещё не факт
shlomo
shlomo
вчера в 12:49
Палыч для Локо это конечно как Хайнкес для Баварии-палочка выручалочка, НО захочет ли он возвращаться после всего и насколько его там хватит, пока кабинетным пиджакам не надоест его авторитет. Палыч явно, ЕСЛИ (????) согласится, то только на своих условиях-а на это руководство не пойдет! Палыч, кстати и спортдиром не испортит картину, по крайней мере, он не будет во вред работать!

Ну а так что, Палыч, конечно, мог бы подсобить на год -два... но это тактика , а не стратегия. Пока Белозеров ( глава РЖД) держит у руля клубом плутников с леонченками ( там сразу по мордам видно , а теперь и по делам, что нулевые) ни ......... хорошего не будет. Пытаюсь нарисовать в голове оптимистическую картину ... и чЁт не выходит, а в сказки давно не верю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
Старенький он уже...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:38
Возраст Сёмина все же сказывается....
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