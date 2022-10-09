Б. Игнатьев: «Сёмин — спасательный круг для „Локомотива“»

Бывший тренер сборной России считает, что «Локомотив» должен возглавить .

В мире нет ни одного тренера, который справится с задачей лучше Сёмина. Юрий Палыч — спасательный круг для «железнодорожников». Ситуация сейчас очень опасная, следующий неверный шаг может стать фатальным.

Все болельщики «Локомотива» ждут Сёмина и будут рады его назначению, игроки «воскреснут» в игровом плане. Сёмин знает команду и всю внутреннюю кухню клуба, он сможет спасти «Локомотив».