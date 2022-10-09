Б. Игнатьев: «Сёмин — спасательный круг для „Локомотива“»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен возглавить Юрий Сёмин.
В мире нет ни одного тренера, который справится с задачей лучше Сёмина. Юрий Палыч — спасательный круг для «железнодорожников». Ситуация сейчас очень опасная, следующий неверный шаг может стать фатальным.
Все болельщики «Локомотива» ждут Сёмина и будут рады его назначению, игроки «воскреснут» в игровом плане. Сёмин знает команду и всю внутреннюю кухню клуба, он сможет спасти «Локомотив».
Ну а так что, Палыч, конечно, мог бы подсобить на год -два... но это тактика , а не стратегия. Пока Белозеров ( глава РЖД) держит у руля клубом плутников с леонченками ( там сразу по мордам видно , а теперь и по делам, что нулевые) ни ......... хорошего не будет. Пытаюсь нарисовать в голове оптимистическую картину ... и чЁт не выходит, а в сказки давно не верю.
Ну а так что, Палыч, конечно, мог бы подсобить на год -два... но это тактика , а не стратегия. Пока Белозеров ( глава РЖД) держит у руля клубом плутников с леонченками ( там сразу по мордам видно , а теперь и по делам, что нулевые) ни ......... хорошего не будет. Пытаюсь нарисовать в голове оптимистическую картину ... и чЁт не выходит, а в сказки давно не верю.