Нигматуллин: «„Локомотив“ берёт ноунеймов и назначает главными тренерами»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о выборе тренеров для «железнодорожников».
Что делает «Локомотив» в последнее время — берёт ноунеймов и назначает главными тренерами. Приезжают люди из Южной Африки, призванные спасать клуб — после этого сразу стали постоянно пропускать по четыре мяча. Назначают главного тренера, которого даже не получилось запомнить. Как бы так не получилось, что снова будет назначен человек, который не сможет ничего дать «Локомотиву». В данном случае только клуб даёт этим людям в виде очередных неустоек.
Нужно взвешенное решение. Пример «Химок», когда менеджмент принимает сумбурные решения – чехарда с тренером Юраном. Он два раза то уходил, то приходил. Спасение было лишь после третьего прихода. Футбол не прощает к себе нефутбольного отношения. Решения на руководящих постах должны быть взвешены. Бывают ошибки, но компетентные люди быстро делают выводы и принимают правильные решения, а не повторяют одни и те же ошибки.
Цорн напел, что Локо может пойти по пути «РБ Зальцбург» хорошо зарабатывать на продажи перспективных игроком при этом удачно выступать в национальном чемпионате.
Для этого был приглашён футбольный топ менеджер Ральф Рангник, но вскоре тот решил стать тренером МЮ (очень не удачно) и бросил этот проект.
После ухода Рангника наступил вакуум, ведь кроме него профессионалов у Цорна просто не было, так как Цорн хотел заработать, а не тратится на профессионалов.
К тому же Цорн решил написать "новую историю" Локо, для этого он стал убирать тех кто прославлял Локо. Куда смотрело высшее руководство когда убирали Лоськова с Пашининым?
Да, надо ответственно подойти к выбору тренерского штаба и лучше конечно вернуть старых проверенных людей, которые не придут зарабатывать, а придут подымать Локо, Для которых Локо больше чем просто клуб, Локо это дом, семья, и смысл жизни.
Ждём и верим что всё вернётся и Локо снова будет топ клубом РПЛ, а не командой в зоне вылета, как сейчас.
Цорн напел, что Локо может пойти по пути «РБ Зальцбург» хорошо зарабатывать на продажи перспективных игроком при этом удачно выступать в национальном чемпионате.
Для этого был приглашён футбольный топ менеджер Ральф Рангник, но вскоре тот решил стать тренером МЮ (очень не удачно) и бросил этот проект.
После ухода Рангника наступил вакуум, ведь кроме него профессионалов у Цорна просто не было, так как Цорн хотел заработать, а не тратится на профессионалов.
К тому же Цорн решил написать "новую историю" Локо, для этого он стал убирать тех кто прославлял Локо. Куда смотрело высшее руководство когда убирали Лоськова с Пашининым?
Да, надо ответственно подойти к выбору тренерского штаба и лучше конечно вернуть старых проверенных людей, которые не придут зарабатывать, а придут подымать Локо, Для которых Локо больше чем просто клуб, Локо это дом, семья, и смысл жизни.
Ждём и верим что всё вернётся и Локо снова будет топ клубом РПЛ, а не командой в зоне вылета, как сейчас.