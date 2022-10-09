Баженов: «„Спартак“ сейчас на ходу. Он фаворит в матче с „Крыльями“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Мне кажется, будет отличный матч «Спартак» силен. Команда Абаскаля сейчас на ходу. Жду открытый футбол, так как «Крылья» также любят держать мяч и играть в атаку. Самарские ребята будут бежать вперед, терять им нечего. Если «Спартак» в этом матче покажет организацию игры на протяжении всех 90 минут, то проблем у команды не возникнет. «Спартак» — фаворит, конечно. Жду победы.

Форма Соболева? Александр в порядке. Захваливать особо не хочется, но сейчас он в хорошей форме. Так держать!