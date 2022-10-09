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Баженов: «„Спартак“ сейчас на ходу. Он фаворит в матче с „Крыльями“»

вчера, 12:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Мне кажется, будет отличный матч «Спартак» силен. Команда Абаскаля сейчас на ходу. Жду открытый футбол, так как «Крылья» также любят держать мяч и играть в атаку. Самарские ребята будут бежать вперед, терять им нечего. Если «Спартак» в этом матче покажет организацию игры на протяжении всех 90 минут, то проблем у команды не возникнет. «Спартак» — фаворит, конечно. Жду победы.

Форма Соболева? Александр в порядке. Захваливать особо не хочется, но сейчас он в хорошей форме. Так держать!

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:23
Я бы так не сказал. Спартак ещё не полностью силён. Спартаку надо наладить более рациональную игру в нападении, не транжирить моменты и не суетиться излишне, и отработать надёжную защиту, с этим пока проблемы. И тогда Спартак будет крепким лидером. Спартаковский дух, всё таки, в команде присутствует. Когда Спартак в лидерах, это интересно для чемпионата.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:05
Как же спартачи любят хвалебные песни сами себе петь.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:34
Абаскаля придется выгнать.
Izmar
Izmar
вчера в 13:22
Победы Крыльям Советов!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:03
По вывеске он фаворит, на деле, команда нестабильная, уже много раз это доказывала
shlomo
shlomo
вчера в 12:57
Если посмотреть историю личных противостояний, фактор своего поля и текущая форма команд, то конечно можно говорит о том, что у Крыльев практически нет шансов набрать очки в Москве. НО... у Спартака есть такая черта, что он может вытянуть люьой сложный матч и оступиться в простом.... Поэтому если он и победит, то это вряд ли победа будет очень уж убедительной. Все-таки концепция самарского клуба заточена на развитие и дальнейшую продажу футболистов, и в таких матчах они и должны себя показать. Поэтому лично я сделаю ставку на гостей с форой +1,5 .
h7qwuphxg3gw
h7qwuphxg3gw
вчера в 12:53
Баженов, иди к почкам...
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