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Чернышов: «Решение об увольнении Цорна из „Локомотива“ назревало»

вчера, 16:27

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера «железнодорожников».

Это решение назревало, я не понимаю, почему все это затянулось. Не было никакой перспективы с этими работниками. Цорн не смог себя проявить и в «Спартаке» при громадном бюджете…

Здесь, наверное, нужно говорить о тех людях, которые находятся в руководстве «Локомотива», они же принимают решения и тратят деньги. Почему они делают выбор в пользу таких специалистов, не совсем понятно. Есть же какие-то футбольные советники, которые должны подсказывать, как стоит потратить средства…

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:57
Это было надо сделать ещё вчера!
shlomo
shlomo
вчера в 17:54
А что же они столько времени му-му водили?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:13
Спецом всем сливают ради его увольнения !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:04
Зачем вообще его туда назначали.
Futurista
Futurista
вчера в 16:29
Перезрело и упало с дерева прямо под колёса паровоза)...
Гость
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