Чернышов: «Решение об увольнении Цорна из „Локомотива“ назревало»

Бывший тренер «Спартака» высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и с поста главного тренера «железнодорожников».

Это решение назревало, я не понимаю, почему все это затянулось. Не было никакой перспективы с этими работниками. Цорн не смог себя проявить и в «Спартаке» при громадном бюджете…

Здесь, наверное, нужно говорить о тех людях, которые находятся в руководстве «Локомотива», они же принимают решения и тратят деньги. Почему они делают выбор в пользу таких специалистов, не совсем понятно. Есть же какие-то футбольные советники, которые должны подсказывать, как стоит потратить средства…