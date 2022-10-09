Сенников назвал трёх тренеров, которые могут возглавить «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» высказался о ситуации в московском клубе.

Все ждали, что будут изменения. Результаты у «Локомотива» не очень, а самое главное — не видно никакой перспективы. Команда с каждым туром играла только хуже. В этой ситуации руководство клуба поступило правильно — крайняя точка уже достигнута. Команда потерпела пять поражений подряд, все они были абсолютно по игре.

Один шаг сделан, теперь нужно сделать правильный выбор — кого пригласить. Думаю, для всех это будет хорошая встряска. Футболисты в команде собраны квалифицированные, просто подготовка к сезону была неправильная.

Кого звать? Мне кажется, это должен быть русский специалист, который в экстренном порядке может изменить ситуацию. «Локомотив» почти в зоне вылета, следующая игра — принципиальное дерби с «Торпедо». Нужно сразу решать все вопросы, чтобы спасти этот год.

Думаю, что вариант с Юрием Сёминым и его командой не вызывает вопросов. Он быстро все наладит. Самое главное — коллектив. В любом случае это должен быть человек, который переживает за «Локомотив» и чем‑то связан с клубом. Например, Сергей Овчинников или Вадим Евсеев. Хотя Вадим хорошо работает в «Шиннике», может быть, ситуация не та. «Локомотиву» нужен спаситель.