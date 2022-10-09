Сенников назвал трёх тренеров, которые могут возглавить «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ситуации в московском клубе.
Все ждали, что будут изменения. Результаты у «Локомотива» не очень, а самое главное — не видно никакой перспективы. Команда с каждым туром играла только хуже. В этой ситуации руководство клуба поступило правильно — крайняя точка уже достигнута. Команда потерпела пять поражений подряд, все они были абсолютно по игре.
Один шаг сделан, теперь нужно сделать правильный выбор — кого пригласить. Думаю, для всех это будет хорошая встряска. Футболисты в команде собраны квалифицированные, просто подготовка к сезону была неправильная.
Кого звать? Мне кажется, это должен быть русский специалист, который в экстренном порядке может изменить ситуацию. «Локомотив» почти в зоне вылета, следующая игра — принципиальное дерби с «Торпедо». Нужно сразу решать все вопросы, чтобы спасти этот год.
Думаю, что вариант с Юрием Сёминым и его командой не вызывает вопросов. Он быстро все наладит. Самое главное — коллектив. В любом случае это должен быть человек, который переживает за «Локомотив» и чем‑то связан с клубом. Например, Сергей Овчинников или Вадим Евсеев. Хотя Вадим хорошо работает в «Шиннике», может быть, ситуация не та. «Локомотиву» нужен спаситель.
Если да, то я согласен, что их обязательно надо вернуть в команду и даже возможно назначить их в тандеме руководить командой. Они уже много лет в клубе и заслужили повышения.
Кто из них главнее? Думаю не стоит задаваться этим вопросом, они сами разберутся, а работают они слаженно. Это стало заметно когда их попросили с команды. Команда сразу же потеряла мысль, игроки перестали понимать, что им делать на поле.
Босс, Евсеев, Черевченко... в любом случае хочется видеть своих родных, но для меня лично приоритет Лоськов с Пашининым, они команду лучше знают, они знают ребят.
Если да, то я согласен, что их обязательно надо вернуть в команду и даже возможно назначить их в тандеме руководить командой. Они уже много лет в клубе и заслужили повышения.
Кто из них главнее? Думаю не стоит задаваться этим вопросом, они сами разберутся, а работают они слаженно. Это стало заметно когда их попросили с команды. Команда сразу же потеряла мысль, игроки перестали понимать, что им делать на поле.
Босс, Евсеев, Черевченко... в любом случае хочется видеть своих родных, но для меня лично приоритет Лоськов с Пашининым, они команду лучше знают, они знают ребят.