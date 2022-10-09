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Слуцкий: «Мы что Мбаппе купили или кого? У нас новая команда»

вчера, 15:09

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о том, что перед началом сезона многие эксперты считали, что у казанского клуба сильный состав, с которым команде легко вернётся в РПЛ.

У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.

У нас сейчас все футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Попов, Фамейе, Зотов, Горбунов, который в «Нижнем Новгороде» не играл, играл только в ФНЛ. Мы же не взяли футболистов, которые принципиально иного уровня. Это футболисты, которые играли в ФНЛ. Поэтому что он вырос? Многие наши игроки как играли на уровне ФНЛ, так и играют, стараются. Преимущества большого нет ни у одной команды. Посмотрите «КАМАЗ» первые пять туров выигрывает, потом шесть туров подряд не может выиграть. Лига очень ровная. Если хочется создать иллюзию «галактикос», то окей. Но на самом деле лига ровная и практически по всем атакующим статистическим метрикам мы находимся в лидирующей группе и продолжаем бороться за лидерство в Первой лиге. Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то – это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Если все ожидали, что будет так, то мы так не ожидали, и мы понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах, где многое решают какие-то нюансы игрового характера, судейские и так далее. Еще раз говорю, что могут ожидать что угодно, но вопрос в том, что наши ожидания пока совпадают с реалиями. Более того весь чемпионат для любой команды будет очень тяжелый. Когда последняя команда «Волга» обыгрывает на выезде первую команду «Аланию», то для ФНЛ это абсолютно нормальные результаты. Нельзя сказать, что кто-то гиперудивился. То есть это лига, где нет сенсаций.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:47
Ну, если не Мбапе, то при наличии денег можно и по сильнее подобрать игроков.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:45
Новая команда со старым тренером. )
ДСА
ДСА
вчера в 16:38
Лёня всегда объяснение найдёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:48
Вот и понесло Слуцкого после победы. Язык подвешен он его союзник и спаситель. Ему бы на радио работать, как было раньше и деткам сказки читать. На всё есть ответ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:33
Сразу вспомнился Карпин со знаменитой фразой: "Фалькао к нам не поедет".
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:15
Короче Ленька-космос с ноунеймами борется за лидерство и за это его надо на руках носить...))
а уж судейство-то,как
не упомянуть...))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:10
Новой команде нужен новый тренер!
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