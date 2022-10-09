Слуцкий: «Мы что Мбаппе купили или кого? У нас новая команда»

Главный тренер «Рубина» высказался о том, что перед началом сезона многие эксперты считали, что у казанского клуба сильный состав, с которым команде легко вернётся в РПЛ .

У нас Грицаенко и Чуперка в том году боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что Мбаппе купили или кого? Это абсолютно новая команда.